Brazylia. Policjanci wepchnęli go do bagażnika i wrzucili granat gazowy. 38-latek nie przeżył

Genivaldo de Jesus Santos został zatrzymany przez federalną policję drogową w mieście Umbaúba, na wschodzie Brazylii, w środę. Na nagraniu widać dwóch funkcjonariuszy w hełmach, którzy przytrzymują klapę bagażnika samochodu. Słychać krzyki i widać nogi uwięzionego mężczyzny, który próbuje się wydostać na zewnątrz. Z samochodu wydobywają się kłęby dymu.

Słychać głosy świadków. - Zabiją tego faceta - mówią, kiedy nogi Santosa nieruchomieją.

Uwaga! Poniższe nagranie jest drastyczne:

Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że 38-letni mężczyzna zmarł z powodu uduszenia. Genivaldo de Jesus Santos cierpiał na schizofrenię, przyjmował leki. Według rodziny ofiary, Santosa zatrzymano do kontroli podczas jazdy motocyklem po okolicy. Zdenerwował się, gdy policjanci znaleźli w jego kieszeni lekarstwo na schizofrenię.

Siostrzeniec mężczyzny, Alisson de Jesus, który był świadkiem incydentu, powiedział dziennikarzom lokalnych mediów, że ostrzegł policję, że mężczyzna źle się czuje. - To była sesja tortur - powiedział.

Oświadczenie brazylijskiej policji po śmierci Santosa. "Techniki unieruchamiające"

Federalna policja drogowa w Brazylii w oświadczeniu podała, że podczas interwencji funkcjonariusz zastosowali "techniki unieruchamiające" i "instrumenty o niewielkim potencjale ofensywnym". Była to odpowiedź na agresję Santosa. Władze zapewniły, że wyjaśnią okoliczności śmierci mężczyzny.

Policja podała również, że 38-latka zabrano do szpitala. Mężczyzna już nie żył, kiedy na miejsce przyjechała jego rodzina. - To była zbrodnia. Działali z okrucieństwem, aby go zabić - powiedziała wdowa Maria Fabiana dos Santos.

Protesty po zagazowaniu Santosa

Czwartkowemu pogrzebowi towarzyszył protest na drodze, gdzie zginął mężczyzna. Mieszkańcy Umbaúba podpalali opony i skandowali, że domagają się sprawiedliwości.

"Oni wiedzieli, że są nagrywani, a mimo to wydali wyrok śmierci. Nie ma już przyzwoitości ani wstydu. Torturowali i zabili faceta" - napisał na Twitterze Douglas Belchior, członek organizacji Koalicja na rzecz Praw Czarnych.

Na początku tego tygodnia co najmniej 23 osoby zginęły w policyjnym nalocie na slumsy w Rio de Janeiro.

Śmierć George'a Floyda. Policjant dusił go przez 8 minut i 46 sekund

Do śmierci Santosa doszło dwa lata po zabójstwie czarnoskórego Georga Floyda. 25 maja 2020 r. mężczyznę podczas interwencji udusił policjant. Derek Chauvin klęczał na szyi Floyda przez 8 minut i 46 sekund. Na nagraniu widać, jak Floyd prosił, aby policjant przestał. - Nie mogę oddychać! - mówił. O zejście z szyi mężczyzny błagali też świadkowie zdarzenia. Chauvin i trzech innych funkcjonariuszy nie reagowali jednak do momentu, gdy Floyd przestał mówić.

W czerwcu zeszłego roku sędzia z Minneapolis ogłosił wyrok ws. zabójstwa czarnoskórego George'a Floyda. Były policjant Derek Chauvin został skazany na 22 i pół roku więzienia. W grudniu mężczyzna przyznał się także do zarzutów federalnych o pogwałcenie praw obywatelskich George'a Floyda. Po jego śmierci w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się protesty przeciwko brutalności policji i rasizmowi, które przekształciły się w starcia z policjantami.