- Grecja musi wycofać swoje wojsko z wysp Morza Egejskiego, inaczej Turcja może zacząć kwestionować ich suwerenność - powiedział turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu. Grecja wystosowała już w tej sprawie pismo do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresa.

Turcja grozi Grecji. "Nie blefujemy. Jeśli Ateny nie zastosują się do nich, posuniemy się dalej"

- Uchylenie przez Grecję statusu wysp przyznanych jej warunkowo w ramach porozumień pokojowych z Lozanny z 1923 roku i paryskich z 1947 roku jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Jakie były warunki? Że Grecja nie uzbroi tych wysp. Grecja uzbroiła je w 1960 roku, więc my mówimy, że jeśli nie ustąpi, rozpoczniemy debatę na temat ich suwerenności - powiedział Cavusoglu.

- Nie blefujemy. Jeśli Ateny nie zastosują się do nich, posuniemy się dalej - powiedział Cavusoglu w rozmowie z dziennikarzami podczas lotu powrotnego z Jerozolimy. "Komentarze Cavusoglu to najnowsza eskalacja coraz bardziej agresywnych zachowań Turcji. Mają one miejsce po niedawnej wizycie greckiego premiera Kyriakosa Mitsotakisa w Waszyngtonie" - komentuje grecki portal ekathimerini.com.

Stały Przedstawiciel Grecji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wystosował już pismo do Antonio Guterresa. Pisze w nim, że "wszelkie próby kwestionowania suwerenności Grecji nad wyspami opierają się na bezpodstawnym założeniu, że Grecja rzekomo narusza obowiązek ich demilitaryzacji na mocy ww. traktatów i są sprzeczne z podstawową zasadą prawa międzynarodowego, dotyczącą stabilności granic i tytułów suwerenności".

"Grecja wzywa Turcję do zaprzestania kwestionowania suwerenności Grecji nad wyspami Morza Egejskiego, w szczególności poprzez głoszenie bezpodstawnych pod względem prawnym i historycznym twierdzeń oraz do powstrzymania się od grożenia Grecji wojną" - napisano dalej.

W 1996 roku niemal doszło do wojny między Grecją i Turcją

Napięcia między Turcją i Grecją - krajami, które należą do NATO - wzmagają się od kwietnia 2022 roku, kiedy Grecja oskarżyła Turcję o naruszenie przestrzeni powietrznej. Niestety w ostatnich dniach doszło do kolejnych lotów tureckich samolotów bojowych w okolicy Grecji i eskalacji sporów. Sam konflikt w sprawie terytoriów morskich i greckich wysp prowadzony jest od lat. W 1996 roku Turcja i Grecja znalazły się na skraju wojny z powodu wyspy Kalimnos.

