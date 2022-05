Nagranie przedstawia sytuację, do której doszło w nocy 18 maja na polsko-białoruskiej granicy. Kobiety, dzieci i mężczyźni zostali brutalnie potraktowani przez białoruskie służby. Zdarzenie zostało nagrane przez polskiego Strażnika Granicznego, który wzywał pomoc medyczną do poszkodowanych.



Granica Polski z Białorusią. Nagrano przemoc białoruskich funkcjonariuszy wobec uchodźców

Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w okolicach Białowieży lub Dubicz Cerkiewnych, o czym świadczy słupek białoruski nr 417. To w tym miejscu dochodzi też w ostatnich dniach do częstych prób przekroczenia granicy Polski z Białorusią.

- Siedmioro dorosłych obywateli Kuby, pięciu mężczyzn i dwie kobiety, zostało brutalnie potraktowanych przez służby białoruskie. Świadkami tego zdarzenia byli funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego, którzy udzielali pomocy cudzoziemcom - przekazała rzeczniczka SG por. Anna Michalska w rozmowie z dziennikarzami Onetu.

Na nagraniu widać, jak białoruscy funkcjonariusze chcą się pozbyć cudzoziemców z ich części pasa granicznego. Ludzie są szarpani, bici metalowymi pałkami i kopani. Dzieci i kobiety nieustannie płaczą. Podczas nagrania słychać, jak polski strażnik dzwoni po pomoc medyczną, prosi też Białorusinów, by pomogli ludziom, którzy zaplątali się w druty po stronie białoruskiej. Ludzie byli zaplątani w concertinę włosami i nie umieli się wydostać. W końcu Białorusini odeszli, a cudzoziemcy byli po polskiej stronie granicy. Film został opublikowany w mediach społecznościowych.

Mariusz Kurnyta, znany jako Człowiek Lasu, który od wielu miesięcy pomaga cudzoziemcom, którzy znaleźli się przy polsko-białoruskiej granic, zdobył nagranie i je upublicznił. Informuje jednak, że nie zna tej grupy ludzi. - My z tą grupą nie mieliśmy i nie mamy kontaktu. Nagranie dostałem anonimowo od osoby, która chciała pokazać takie traktowanie ludzi - komentuje.

Granica polsko-białoruska. Sprawę skierowano do białoruskich służb

Osoby, które tej nocy zostały poszkodowane, uzyskały pomoc od Straży Granicznej w Narewce - tam udzielono im pomocy medycznej. Nie odniosły one poważnych obrażeń. Por. Michalska przekazała również, że cudzoziemcy zostali poinformowani o możliwości składania wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce, jednak nie chcieli tego zrobić - przekazuje Onet. Tym samym musieli opuścić terytorium Polski. W praktyce oznacza to tyle, że ponownie zostali wywiezieni na teren Białorusi.

Sprawą zajmuje się aktualnie komendant główny Straży Granicznej oraz komendant Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku, którzy zażądali wyjaśnienia tej sprawy przez władze Białorusi - ta odpowiedziała, że bada okoliczności zdarzenia.