Kolejna masakra w USA. Jak w przeszłości reagowały inne kraje? Nowej Zelandii wystarczyły 72 godziny

We wtorek uzbrojony osiemnastoletni Salvador Ramos wtargnął do szko造 podstawowej w Uvalde w Teksasie. Tam zabarykadował się w jednym z pomieszczeń i zaczął strzelać do uczniów. Zabił 21 osób, w tym 19 dzieci. Jak się okazało, dzień przed swoimi osiemnastymi urodzinami i tydzień przed atakiem na dzieci nastolatek kupił w sklepie z bronią półautomatyczny karabin typu AR-15. Trzy dni później kupił kolejny, a w międzyczasie 375 sztuk amunicji.

Tragedia wywołała dyskusję na temat ograniczenia dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden podkreślił, że w żadnym innym kraju na świecie tak często nie dochodzi do masowych strzelanin. - Mam już tego dość. Musimy działać. I nie mówcie mi, że nie możemy przerwać tej rzezi - podkreślił Biden i zaapelował o zaostrzenie prawa do posiadania broni. Prezydent USA uznał za niedopuszczalne, że osiemnastolatek może wejść do sklepu i kupić sobie dwa karabiny.

Przypominamy, jak po strzelaninach reagowały inne kraje.

Nowej Zelandii wystarczyły 72 godziny

W marcu 2019 roku 28-letni Australijczyk Brenton Tarrant zaatakował wiernych w dwóch meczetach w Christchurch w Nowej Zelandii, strzelając do nich z broni automatycznej. Zabił wówczas 51 osób, a 40 ranił. Przed zamachem napastnik napisał manifest, w którym wzywał do "supremacji białej rasy". Twierdził w nim, że wzorował się na działaniach Andersa Breivika, norweskiego masowego mordercy i skrajnie prawicowego terrorysty.

Nowozelandzki rząd zareagował błyskawicznie, bo już w 72 godziny po zamachach. W trybie pilnym zdecydował o wprowadzeniu zakazu sprzedaży broni szturmowej i półautomatycznej. Jacinda Ardern, premierka Nowej Zelandii, podkreśliła wówczas, że wszystkie typy broni, których użył zamachowiec do przeprowadzenia ataków, zostały objęte ścisłym zakazem. Dodała, że ze sprzedaży zostały również wycofane magazynki na wiele nabojów i wszelkie urządzenia, zwiększające szybkostrzelność. Nowe przepisy obejmują także broń, sprzedawaną do celów ochrony domostwa - bez prawa noszenia na ulicy. - Nasza historia zmieniła się na zawsze. Teraz zmienią się również nasze prawa - podkreśliła polityczka.

W kraju wprowadzono także amnestię dla posiadaczy broni - ci, którzy dobrowolnie ją oddawali, nie ponosili żadnych konsekwencji prawnych.

Jacinda Ardern: Odkupiliśmy broń i ją zniszczyliśmy

Już po tragedii w Uvalde premierka Nowej Zelandii Jacinda Ardern gościła w The Late Show with Stephen Colbert. Przyznała, że patrzy na te wydarzenia przede wszystkim jako matka i jest jej ogromnie przykro, ale opowiedziała też o zmianach w jej kraju po masakrze w Christchurch. - Jesteśmy bardzo pragmatycznymi ludźmi. Widzieliśmy to, co się stało i wszyscy powiedzieliśmy sobie "nigdy więcej". My, politycy, musieliśmy na to odpowiedzieć - powiedziała.

Dodała, że istnieje zapotrzebowanie na broń choćby dla policji czy leśniczych, ale "do tego nie potrzeba półautomatycznych karabinów w stylu wojskowym". - Dlatego się ich pozbyliśmy. Stworzyliśmy program odkupywania broni. Osoby legalnie zakupiły broń, a my zmieniliśmy prawo, więc uczciwie powiedzieliśmy, że odkupimy je i zniszczymy - wyjaśniła.

- Nadal mamy pracę do wykonania, w Nowej Zelandii wciąż używa się broni do niewłaściwych celów, więc nie będę tu siedziała i przekonywała, że nasz system jest idealny. Ale zobaczyliśmy, że coś jest nie tak i zareagowaliśmy na to - skwitowała Ardern.

Australia zareagowała w 12 dni

Wcześniej, bo już w 1996 roku, prawo dostępu do broni zaostrzyła Australia. Stało się tak po strzelaninie w Port Arthur. W kwietniu Martin Bryant uzbrojony w półautomatyczny karabin AR-15 zastrzelił 35 osób, w tym dzieci. "The Guardian" informował, że sprawca zabił 12 osób w 15 sekund. Ranne zostały 23 osoby.

12 dni po masakrze w Port Arthur australijski premier John Howard ogłosił szeroko zakrojony pakiet reform dot. broni. Wprowadzona została również amnestia dla posiadaczy broni. Unikali oni odpowiedzialności karnej, a także otrzymywali rekompensatę finansową, jeśli broń zwrócili. W Australii za posiadanie broni bez uprawnień grozi kara 14 lat pozbawienia wolności.

Zmiana prawa poskutkowała - liczba zabójstw i samobójstw z użyciem broni palnej znacząco spadła.

Wielka Brytania potrzebowała roku

14 marca 1996 roku Thomas Hamilton dokonał masakry w niewielkim szkockim mieście Dunblane. Atak nastąpił bardzo szybko. 43-latek wszedł do szkoły [podstawowej - red.] i zaczął strzelać we wszystkich kierunkach, gdy uczniowie pierwszej klasy - dzieci w wieku pięciu i sześciu lat - rozpoczynały zajęcia ze swoją nauczycielką, Gwen Mayor. Kobieta zginęła, próbując chronić dzieci. Napastnik poszedł jeszcze do innej klasy, a później wrócił na salę gimnastyczną, gdzie się zastrzelił. Łącznie zabił 18 osób, w tym 16 dzieci. Większość z nich miała zaledwie pięć lat.

Tomas Hamilton był liderem lokalnych skautów, jednak został zawieszony za podejrzane zachowanie - podkreśla BBC. Śledztwo wykazało, że miał pozwolenie na sześć sztuk broni, a policja, mimo zgłoszeń o jego wzbudzającym podejrzenia zachowaniu - miał fotografować nagich chłopców - nie zainteresowała się tym, po co mu tyle broni palnej.

Rok po tych zdarzeniach w Wielkiej Brytanii zaostrzono prawo dot. broni. Jak podaje BBC, wprowadzono zakaz kupowania i posiadania broni ręcznej. Rząd opracował wówczas przepisy zakazujące używania broni ręcznej powyżej kalibru .22, a po zwycięstwie w wyborach Partia Pracy wprowadziła ustawę o broni palnej, która również zabroniła również broni tego kalibru.

