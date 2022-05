Sprawca masakry z Teksasu pisał o swoich zamiarach 10 minut przed atakiem. "Jadę ostrzelać szkołę"

Sprawca masakry Salvador Ramos 17 maja, czyli dzień po swoich osiemnastych urodzinach, kupił w sklepie z bronią półautomatyczny karabin typu AR-15. Trzy dni później kupił kolejny a w międzyczasie także 375 sztuk amunicji. W szkole w Uvalde zabił 19 uczniów i dwójkę nauczycieli, ranił też dwóch policjantów.

Szczegóły zdarzenia opisuje "The Washington Post", który podaje, że 18-latek informował o swych zamiarach około 10 minut przed atakiem. Gubernator stanu Teksas Greg Abbott podał na konferencji prasowej, że sprawca miał pisać o planie ataku na Facebooku. Rzecznik spółki Meta sprecyzował, że Ramos pisał o tym w prywatnych wiadomościach. Nie podano jednak, kto był ich adresatem i za pośrednictwem której z platform Mety były rozsyłane - Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa.

Napastnik w wiadomości do nieznanej osoby poinformował też o planach zastrzelenia swojej babci, po czym dodał, że to uczynił. 66-letnia Celii Gonzalez postrzelona przez wnuka w głowę przeżyła i zdążyła zadzwonić na policję. Kobieta przebywa teraz w szpitalu.

Z niepotwierdzonych przez służby informacje wynika, że Ramos mógł wysyłać wiadomości do 15-letniej Niemki, którą poznał za pośrednictwem platformy Yubo. W rozmowie z "The New York Times" dziewczynka powiedziała, że odczytała wiadomości zaraz po ich wysłaniu, ale nie sądziła, że jej kolega mówi prawdę. Dopiero po tym, jak zobaczyła w mediach informację o strzelaninie, poprosiła koleżankę ze Stanów o kontakt ze służbami. Teraz 15-latka żałuje, że nie zrobiła tego wcześniej.

Kilka dni wcześniej Ramos dzwonił do nastolatki ze sklepu z bronią, a rano w dniu ataku za pomocą wideorozmowy pokazywał jej swoje ubranie i mówił o sekrecie, którego jeszcze nie może jej zdradzić. "Zaraz coś jej [babci] zrobię" - napisał napastnik o 11:06. "Strzeliłem swojej babci w głowę" - brzmiała wiadomość o 11:21, a chwilę później kolejna: "Teraz jadę ostrzelać szkołę".

Napastnik po strzeleniu swojej babci w twarz ukradł jej samochód i rozbił go w pobliżu szkoły podstawowej. Na widok patrolującego okolicę szkoły policjanta upuścił torbę pełną amunicji, wyminął go, pobiegł w kierunku szkoły i wszedł do placówki tylnymi drzwiami. Miał na sobie karabin typu AR-15 i kamizelkę kuloodporną.

W szkole nastolatek wszedł do jednego z pomieszczeń i strzelał do uczniów czwartej klasy. Następnie zabarykadował się w jednej z klas, gdzie spędził od 40 minut do godziny. Świadkowie mówią, że policjanci nie zdecydowali się wkroczyć do środka. Zrobili to dopiero funkcjonariusze oddziału specjalnego, którzy zastrzelili napastnika.

Policja i funkcjonariusze straży granicznej tłumaczą, że w tym czasie otoczyli szkołę i wybijali szyby, aby pomóc dzieciom i pracownikom w ucieczce.

USA: Prezydent J. Biden uda się do Teksasu po strzelaninie w tamtejszej szkole

Joe Biden powiedział, że w najbliższych dniach uda się do Teksasu wraz z żoną Jill, by spotkać się z rodzinami ofiar oraz przedstawicielami lokalnej społeczności.

- Jako naród wszyscy powinniśmy ich wesprzeć - mówił amerykański prezydent i ubolewał, że w USA nie udało się wprowadzić rozsądnych regulacji dostępu do broni. - Sama idea, że osiemnastolatek może wejść do sklepu i kupić broń przeznaczoną do zabijania na wojnie, jest niewłaściwa - powiedział prezydent.

