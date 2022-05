Masakra w Teksasie. Bliscy wspominają zmarłych. "Nie mieliśmy pojęcia, że to pożegnanie"

Zobacz wideo Czy polskie szkoły powinny uczyć obsługi broni? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

Salvador Ramos 17 maja, czyli dzień po swoich osiemnastych urodzinach, kupił w sklepie z bronią półautomatyczny karabin typu AR-15. Trzy dni później kupił kolejny a w międzyczasie 375 sztuk amunicji. We wtorek uzbrojony nastolatek wtargnął do szkoły podstawowej w Uvalde w Teksasie. Zabarykadował się w jednym z pomieszczeń, gdzie strzelał do uczniów czwartej klasy. Świadkowie mówią, że policjanci nie zdecydowali się wkroczyć do środka. Zrobili to dopiero funkcjonariusze oddziału specjalnego, którzy zastrzelili napastnika.

Osiemnastolatek zabił 21 osób, w tym 19 dzieci. Wśród ofiar są: Uziyah Garcia (8 lat); Eliana "Ellie" Garcia (9 lat); Xavier Lopez, Rojelio Torres, Makenna Lee Elrod, Layla Salazar, Jose Flores, Jayce Luevanos, Jailah Nicole Silguero, Jackie Cazares, Eliahana Cruz Torres, Annabell Guadalupe Rodriguez, Amerie Jo Garza, Alithia Ramirez, Alexandria Aniyah Rubio (wszyscy mieli po 10 lat); Miranda Mathis (11 lat), Tess Marie Mata, Nevaeh Bravo, Maite Rodriguez (wiek nieznany) oraz dwie nauczycielki Eva Mireles (44 lata) oraz Irma Garcia (46 lat).

Bliscy wspominają zmarłych

Jedną z ofiar Salvadora Ramosa jest 10-letnia Alexandria Aniyah Rubio. "Powiedzieliśmy jej, że ją kochamy i odbierzemy ją po szkole. Nie mieliśmy pojęcia, że to pożegnanie" - napisała matka dziewczynki. Zginęła również jej rówieśniczka, Alithia Ramirez. Jej ojciec powiedział, że Alithia uwielbiała rysować i chciała zostać artystką.

Sprawca zabił także 10-letnią Amerie Jo Garzę. "Moja mała miłość unosi się teraz wysoko z aniołami w górze" - napisał i zwrócił się do innych rodziców: "Proszę, przytul swoją rodzinę. Powiedz im, że je kochasz". 10-letnia Annabell Guadalupe Rodriguez cieszyła się nadchodzącymi wakacjami "Dlaczego Boże, dlaczego te słodkie dzieci, które na to nie zasłużyły, a które wszystkie cieszyły się letnimi wakacjami?" - pytała siostra dziewczynki. Ciotka Eliahany Cruz Torres przekazała z kolei, że 10-latka była zawodniczką softballu. Była podekscytowana możliwością rozegrania swojego ostatniego meczu, który był zaplanowany na dzień, w którym doszło do strzelaniny.

9-letnia Eliana Garcia chciała zostać nauczycielką. Jak podkreślili jej dziadkowie, uwielbiała film "Nasze magiczne Encanto", cheerleading oraz koszykówkę. Dziewczynka spędzała z nimi weekendy. Przypominała im wówczas o konieczności zażywania leków, pomagała kosić trawę i robić meksykańskie potrawy, a także opiekowała się młodszymi siostrami.

Sprawca zastrzelił również dwie dorosłe osoby: 44-letnią Evę Mireles oraz 46-letnią Irmę Garcię. Ta pierwsza od 17 lat była nauczycielką w tym okręgu, jej mąż jest policjantem. Jej ciotka powiedziała, że jest wściekła, że straciła swoją siostrzenicę w tak "tragiczny" i "bezsensowny" sposób. Irma Garcia przez 23 lata pracowała w szkole podstawowej w Uvalde. "Poświęciła się, chroniąc dzieci w swojej klasie... umarła jako bohaterka. Była kochana przez wielu i naprawdę będzie jej brakować" - napisał jej siostrzeniec. Kobieta miała czwórkę dzieci.

