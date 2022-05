Kadyrow domaga się od Polski przeprosin dla rosyjskiego ambasadora. Grozi konsekwencjami

Na nagraniu opublikowanym w środę przywódca Republiki Czeczenii Ramzan Kadyrow odniósł się do incydentu z 9 maja. Tego dnia w Warszawie protestujące osoby uniemożliwiły rosyjskiemu ambasadorowi Siergiejowi Andriejewowi złożenie kwiatów przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w obchodzonym w Rosji Dniu Zwycięstwa. Ambasador został też oblany czerwoną cieczą.

- Ukraina to już zamknięta kwestia. Polsko, co chcesz osiągnąć? Po Ukrainie, jeśli będzie zlecenie, w sześć sekund udowodnimy, do czego jesteśmy zdolni. Lepiej weźcie broń i najemników i oficjalnie przeproście naszego ambasadora - powiedział Kadyrow.

Wojna w Ukrainie

Trwa 91. doba wojny na Ukrainie. Jak poinformował w porannym środowym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosjanie z wykorzystaniem artylerii szturmują pozycje ukraińskiej armii w kierunku Siewierodoniecka.

Rosyjskie wojsko stara się otoczyć ukraińską armię w rejonie Lisiczańska i Siewierodoniecka oraz blokować strategicznie ważną trasę Lisiczańsk-Bachmut.

Rosyjska armia wznowiła też szturm w kierunku Łymanu w obwodzie donieckim. W rejonie Bachmutu Rosjanie atakowali w okolicach wsi Komyszuwacha, Jakowliwskie i Troickie.

Według informacji podanych we wtorek przez ukraińskie Ministerstwo Obrony Rosjanie przygotowują się do prowadzenia długotrwałych działań zbrojnych na terytorium Ukrainy. Rosja atakuje też za pomocą rakiet obiekty w głębi kraju.

