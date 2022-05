Kolejny krok Władimira Putina w kierunku rusyfikacji okupowanych terenów. Podpisał dekret

Jak podaje kremlowska agencja RIA, chodzi o poprawki do dekretu z 20 kwietnia 2019 roku. Dokument dotyczy ubiegania się o przyjęcie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej w uproszczonym trybie. Dotychczas w dekrecie była mowa o tzw. republikach ludowych - donieckiej i ługańskiej. Po zmianie akt dotyczy też obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki atakuje Norwegię. Cymański: Te słowa nie były najbardziej fortunne i zręczne

Władimir Putin podpisał dekret ws. przyznawania obywatelstwa

"Putin uprościł procedurę nabywania rosyjskiego obywatelstwa przez mieszkańców obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Ukraina odzyska okupowane tereny a 'dekrety' Putina zostaną dołączone do jego wyroku skazującego" - napisał na Twitterze Anton Heraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że dekret oznacza kolejny krok w kierunku "rusyfikacji" dwóch regionów. Miałoby to pozwolić też na utworzenie korytarza lądowego do anektowanego Krymu. Od marca Rosjanie posiadają pełną kontrolę nad obwodem chersońskim oraz częścią obwodu zaporoskiego.

Reuter wskazuje, że w kontrolowanych przez separatystów częściach obwodów ługańskiego i donieckiego Rosja wydała 800 tys. paszportów od 2019 roku.

Ukraińska armia: Okupanci planują mobilizację w obwodzie chersońskim

Ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe" podało w środę na Facebooku, że okupacyjne władze terenów, zajętych przez Rosjan w obwodzie chersońskim, planują mobilizację miejscowej ludności.

Ukraina. "Siewierodonieck ledwo żyje, Rosjanie atakują z każdej strony"

Dowództwo informuje, że dotychczas ukraińscy obywatele z okolic Chersonia byli zmuszani do współpracy z ustanowioną przez Rosję władzą, lub do wyrażenia formalnej zgody na okupację tych terenów. W informacji na Facebooku czytamy, że metody stosowane przez okupantów są znane od czasu zajęcia obwodów donieckiego i ługańskiego. "Jest to rażące naruszenie Konwencji Genewskiej i kwalifikuje się jako zbrodnia wojenna" - podkreślają autorzy raportu.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni ukraiński wymiar sprawiedliwości rozpoczął w regionie chersońskim 33 postępowania karne, z których 21 dotyczyło zbrodni wojennych rosyjskiego wojska i zbrodni przeciwko państwu.

Ukraina. Rosjanie porzucają ciała swoich towarzyszy