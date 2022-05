Krążownik "Moskwa". Ukraiński wywiad: Rosjanie opróżnili wrak, zabrali ciała i tajne dokumenty

Wadym Skibicki twierdzi, że w akcję na wraku krążownika "Moskwa" Rosjanie "zaangażowali od pięciu do siedmiu statków" - Były to jednostki ratownicze, łodzie i holowniki, które wywoziły ciała oraz usuwały znajdujący się tam sprzęt wojskowy. Zabrali wszystko, co zostało i co nie powinno trafić w ręce innego państwa - powiedział Skibicki, cytowany przez związany z Radiem Wolna Europa serwis Krym.Realii.

Krążownik "Moskwa" zatopiła... korupcja? "To była tykająca bomba"

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu potwierdził wcześniejsze informacje z Kremla, że krążownik "Moskwa" zatonął podczas holowania do Sewastopolu, miasta leżącego na okupowanym Krymie.

Matka ocalałego z krążownika "Moskwa": Uciekali w szortach

Zatonięcie krążownika "Moskwa". Co o nim wiadomo?

Rosyjski krążownik "Moskwa", flagowa jednostka Floty Czarnomorskiej, uznawany był za jeden z najpotężniejszych rosyjskich okrętów, użyto go m.in. w ataku na Wyspę Węży. 14 kwietnia ukraińska armia donosiła, że został trafiony rakietami Neptun i zaczął tonąć. Pierwsze informacje o tym, że jednostka zatonęła, zostały zdementowane, jednak rosyjskie MON ostatecznie oficjalnie przyznało, że "Moskwa" poszła na dno. Jako przyczynę podano sztorm i pożar na pokładzie.

Rosyjski resort obrony podawał, że z okrętu ewakuowano ponad 500-osobową załogę. Kreml informował, że zginął tylko jeden żołnierz, a 27 uznano za zaginionych. Ukraina twierdzi jednak, że Rosji udało się uratować zaledwie 58 z 510 członków załogi "Moskwy".



