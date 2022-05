Papież Franciszek złożył życzenia patriarsze Cyrylowi. Z okazji imienin

W związku z dniem wspomnienia św. Cyryla i Metodego, który obchodzony jest 24 maja, papież Franciszek napisał list do patriarchy moskiewskiego i Wszechrusi - Cyryla. Głowa Kościoła katolickiego złożyła mu życzenia imieninowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Gowin: Mam nadzieję, że stanowisko Stolicy Apostolskiej ws. wojny w Ukrainie ulegnie zmianie

Papież Franciszek do Cyryla: Modlę się, aby Duch Święty umocnił nas w ewangelicznej posłudze

"Dzień wspomnienia świętego Cyryla, wielkiego apostoła Słowian, stwarza mi okazję do przekazania Waszej Świątobliwości pozdrowień i zapewnienia o moich modlitwach za Waszą Świątobliwość i za Kościół powierzony trosce pasterskiej Waszej Świątobliwości" - napisał papież Franciszek, którego słowa cytuje Katolicka Agencja Informacyjna.

"W tych dniach modlę się do naszego Ojca Niebieskiego, aby Duch Święty odnowił i umocnił nas w ewangelicznej posłudze, zwłaszcza w naszych wysiłkach na rzecz obrony wartości i godności każdego ludzkiego życia" - kontynuował.

Watykan: Papież może odegrać ważną rolę w konflikcie w Ukrainie

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Na zakończenie życzeń papież dodał: "Za wstawiennictwem niebieskiego patrona Waszej Świątobliwości, niech Wszechmogący i Miłosierny Bóg obdarzy nas swoim darem mądrości, abyśmy zawsze byli pokornymi robotnikami w winnicy Pańskiej".

Papież apeluje o pokój i przestrzega przed "wiedzą, która wydaje się źródłem wolności"

W środę papież Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej na Placu świętego Piotra i ponownie zwrócił się do nich o modlitwy o pokój. Zwracając się do Polaków, papież przypomniał, że we wtorek przypadło wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.

- W naszych modlitwach zawierzajmy jej szczególnie sprawę pokoju w Ukrainie i na świecie. Niech Matka Boża uczy nas solidarności z ludźmi doświadczonymi tragedią wojny i wyjedna pojednanie narodów - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. Rosyjska cerkiew chce więcej kapłanów na linii frontu

W katechezie Franciszek napiętnował współczesną kulturę, która "chciałaby wszystko powierzyć ścisłej wiedzy". Przestrzegł przed wiedzą, która "zwalnia z moralności i wydaje się źródłem wolności, bo szybko zamienia się w paraliż duszy". Powiedział, że "wiedza bez wiary i moralności jest próżną iluzją prawdy".

Polacy krytyczni ws. papieża Franciszka i wypowiedzi o NATO [SONDAŻ]

Papież wciąż nie wskazuje winnego wojny w Ukrainie

Papież Franciszek od początku wojny stanął w ogniu krytyki za brak wskazania, kto jest odpowiedzialny za wojnę toczącą się w Ukrainie. Na początku kwietnia napisał na Twitterze, że "wszyscy jesteśmy winni". A miesiąc później udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", w którym stwierdził, że "być może szczekanie NATO pod drzwiami Rosji" doprowadziło do tego, że prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął wojnę. To wywołało kolejne oburzenie opinii publicznej. Watykan tłumaczył później, że rozmowa nie była autoryzowana. Papież deklarował też, że chciałby spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jednocześnie nie wyraził chęci wizyty w Ukrainie.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.