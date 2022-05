George Soros: Rosyjska inwazja na Ukrainę może być początkiem trzeciej wojny światowej

W szwajcarskim Davos rozpoczęło się w niedzielę (22 maja) Światowe Forum Ekonomiczne. W rozmowach dotyczących takich problemów jak: wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19 czy zmiany klimatu bierze dział blisko 2500 osób - polityków, biznesmenów, organizacji pozarządowych, ekspertów i naukowców. Na długiej liście nazwisk nie znalazł się żaden przedstawiciel Rosji.

We wtorek (24 maja) finansista i filantrop George Soros podczas swojego przemówienia odniósł się do inwazji Władimira Putina na Ukrainę. Stwierdził, że nie wzięła się ona znikąd. - Świat coraz bardziej angażuje się w walkę między dwoma diametralnie przeciwstawnymi systemami rządzenia: społeczeństwem otwartym i społeczeństwem zamkniętym - cytuje jego słowa "The Guardian". - Dziś Chiny i Rosja stanowią największe zagrożenie dla tego otwartego - dodał.

George Soros: Najlepszym sposobem na ocalenie cywilizacji jest pokonanie Putina tak szybko, jak to możliwe

George Soros stwierdził, że rosyjska inwazja na Ukrainę grozi "początkiem trzeciej wojny światowej". Podkreślił, że przez Władimira Putina kryzys klimatyczny, który prowadzi do nieodwracalnych zmian, schodzi na drugi plan.

- Najlepszym i być może jedynym sposobem na ocalenie cywilizacji jest pokonanie Putina tak szybko, jak to możliwe - podkreślił Soros. Jego zdaniem rosyjski przywódca doszedł do wniosku, że inwazja była błędem i będzie zabiegał o rozejm. - Ale rozejm jest nieosiągalny, ponieważ nie można mu ufać [...]. Im słabszy jest Putin, tym bardziej jest nieprzewidywalny - powiedział. - Unia Europejska musi zrozumieć, że Putin może przerwać dostawy gazu dla Wspólnoty, gdy będzie to naprawdę bolesne - podsumował.

W jego ocenie Europa szybko i prawidłowo zareagowała na kryzys wywołany agresją, a co najważniejsze, nie pozostała obojętna. - Dopracowanie szczegółów zajmie dużo czasu, ale wydaje się, że Europa zmierza we właściwym kierunku. Zareagowała na inwazję na Ukrainę z większą szybkością, jednością i wigorem niż kiedykolwiek wcześniej w swojej historii - dodał.

Krytyka Angeli Merkel i polityki merkantylizmu

George Soros podkreślił również, że Europa wciąż jest w dużej mierze uzależniona od Rosji, która pozostaje największym dostawcą ropy. Winą za to obarczył byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel, która - jak się wyraził, "prowadziła politykę merkantylizmu". - Zawarła specjalne umowy z Rosją na dostawy gazu i uczyniła Chiny największym rynkiem eksportowym Niemiec. To uczyniło Niemcy najlepiej prosperującą gospodarką w Europie, ale teraz trzeba zapłacić wysoką cenę. Gospodarka Niemiec wymaga reorientacji. A to zajmie dużo czasu - dodał.

