Flagi na wszystkich budynkach państwowych w Stanach Zjednoczonych opuszczono do połowy masztu w hołdzie ofiarom strzelaniny w szkole podstawowej w Teksasie. Uzbrojony osiemnastolatek zastrzelił tam 21 osób. W przemówieniu do Amerykanów prezydent Joe Biden wezwał do przeciwstawienia się lobby producentów i posiadaczy broni.

