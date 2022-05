Co najmniej 15 osób zginęło w wyniku strzelaniny, do której doszło w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie, około 120 kilometrów na zachód od San Antonio. 14 ofiar to uczniowie, jedna jest nauczycielem.

