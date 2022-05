FBI: Udaremniono zamach na George'a W. Busha. Podejrzany ma powiązania z ISIS

Obywatel Iraku mieszkający w Columbus w stanie Ohio został aresztowany i postawiono mu zarzuty federalne związane z planem zamachu na byłego prezydenta George'a W. Busha - poinformował we wtorek Departament Sprawiedliwości USA.

Jak podaje CNN, Shihab Ahmed Shihab został oskarżony o pomoc w usiłowaniu zabójstwa byłego urzędnika Stanów Zjednoczonych, a także o przestępstwo imigracyjne związane z próbą nielegalnego sprowadzenia cudzoziemców na terytorium kraju. Podejrzany ma wkrótce stanąć przed sądem w Columbus w stanie Ohio.

FBI aresztowało podejrzanego. Miał powiązania z ISIS

Dziennikarze CNN dotarli do nakazu przeszukania miejsca zamieszkania obywatela Iraku, który w listopadzie 2021 roku miał udać się do Dallas, by nakręcić okolice domu byłego prezydenta.

Okazało się, że Irakijczyk nie tylko obserwował dom byłego amerykańskiego przywódcy, ale też miał werbować osoby do pomocy w zamachu, które wcześniej zamierzał przemycić na teren Stanów Zjednoczonych przez południową granicę państwa.

Agenci FBI mieli wejść do mieszkania Irakijczyka 23 marca. Jak pisze CNN, agentom FBI w zatrzymaniu mężczyzny pomogły poszlaki z dwóch "poufnych źródeł".

Jak wynika z ich ustaleń, mężczyzna został zatrzymany i aresztowany. Okazało się, że miał on powiązania z Państwem Islamskim. Według ustaleń "Forbes'a", Shibab przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych od 2020 roku i czekał na rozpatrzenie jego wniosku o azyl.