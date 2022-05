Radca Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie Borys Bondarow w poniedziałek podał się do dymisji. W liście rezygnacyjnym udostępnionym przez szefa organizacji UN Watch Hillela Neuera dyplomata potępił politykę Kremla oraz agresję Rosji na Ukrainę.

Dmitrij Pieskow komentuje dymisję Bondariewa: Jest raczej przeciwko nam

W sprawie podania się do dymisji Borisa Bondariewa zabrał głos Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Władimira Putina. - Pan Bondariew już z nami nie jest, raczej jest przeciwko nam... Potępia działania rosyjskiego kierownictwa, a działania rosyjskiego kierownictwa popiera prawie cała ludność naszego kraju - powiedział Dmitrij Pieskow cytowany "The Moscow Times". I wyjaśniając, dodał - Oznacza to, że ten pan wypowiedział się przeciwko powszechnej, ugruntowanej opinii naszego kraju.

Boris Bondariew: Nigdy tak bardzo nie wstydziłem się swojego kraju, jak teraz

Boris Bondariew podał się do w poniedziałek do dymisji, w oświadczeniu napisał, że w rosyjskim MSZ pracował 20 lat, a Radcą przy ONZ był od 2019 r. "Przez dwadzieścia lat pracy w dyplomacji widziałem różne zwroty w rosyjskiej polityce zagranicznej, ale nigdy tak bardzo nie wstydziłem się swojego kraju, jak teraz" - podkreślił. Stwierdził, że wojna w Ukrainie toczy się także przeciwko Zachodowi oraz narodowi rosyjskiemu. "Litera Z przecina wszelkie nasze nadzieje na dobrobyt i rozwój naszego kraju" - dodał.

