Litwa i Wielka Brytania o transporcie zboża z Ukrainy. Ma powstać "koalicja chętnych" na Morzu Czarnym

Szefowie resortów spraw zagranicznych Litwy i Wielkiej Brytanii omawiali w poniedziałek (23 maja) w Londynie działania, które pomogą przełamać w najbliższych tygodniach rosyjską blokadę, uniemożliwiającą transport zboża. Istnieją bowiem obawy, że może dojść do światowego kryzysu żywnościowego. Szczególnie miałoby to dotknąć kraje Bliskiego Wschodu oraz północną Afrykę, które wykorzystują ogromne ilości ukraińskiego zboża. Uczestniczy spotkania wspominali o utworzeniu korytarza ochronnego z Odessy przez Bosfor.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Koalicja chętnych na Morzu Czarnym

Szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Elizabeth Truss przekazała również, że Stany Zjednoczone wysyłają rakiety dalekiego zasięgu, aby zniszczyć okręty rosyjskie - informuje "The Times". Wspomniano o stworzeniu "koalicji chętnych" na Morzu Czarnym, w skład którego - według MSZ Litwy - miałyby wejść niektóre państwa NATO, a także kraje, które są uzależnione od importu ukraińskiego zboża. Dzięki utworzonemu w ten sposób "korytarzowi ochrony" transport zboża z Odessy przez cieśninę Bosfor byłby możliwy. A powołane w ten sposób siły sojusznicze mogłyby rozminowywać wody w rejonie portu w Odessie, aby zapewnić bezpieczny transport zboża - informuje "The Times". Na terenie Ukrainy miałyby zostać rozmieszczone również pociski dalekiego zasięgu, aby zapobiec atakowi Rosji na korytarz.

Zobacz wideo Prezydenci Duda i Zełenski spotkali się w Kijowie. Tak wygląda polityczna przyjaźń

Ile zboża trafiło do Polski z Ukrainy w ciągu ostatnich miesięcy?

Przedstawiciele polskiego resortu rolnictwa przekazali, że zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów od stycznia do końca marca roku 2022 do Polski zaimportowano 108 663 tony pszenicy i kukurydzy z Ukrainy. Najwięcej zboża z Ukrainy przywieziono w marcu, było to 220 ton pszenicy i 106 630 ton kukurydzy - przekazuje Dariusz Mamiński z wydziału prasowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - informuje farmer.pl.

Mariupol. Rosjanie remontują linię kolejową, by "wywieźć resztki zboża"