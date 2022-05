Jak podaje niezależny portal meduza.io, do aktu desperackiego protestu doszło w jednej ze szkół w Dagestanie. To właśnie żołnierze z Dagestanu i Buriacji są najliczniejszą grupą wśród rosyjskich wojskowych zabitych w wojnie w Ukrainie.

Rosja. Licealistka protestowała przeciwko wojnie w Ukrainie. I ona i matka będą ukarane

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że film został nakręcony w liceum numer 11 w mieście Izberbasz w Dagestanie. Mają na to wskazywać kwiaty i rampa w pobliżu budynku - czyli elementy, które pojawiły się na nagraniu oraz na zdjęciach udostępnionych wcześniej przez szkołę.

To właśnie w tej szkole podczas apelu doszło do protestu przeciwko wojnie. Jedna z uczennic krzyczała: "Nie dla wojny! Wolność Ukrainie! Cholerny Putin! Putin to diabeł!". Dziewczyna dostała nawet brawa. Na nagraniu, które krążyło w rosyjskim serwisie społecznościowym WKontaktie, widać było twarz licealistki. Władze od razu więc zareagowały w sprawie uczennicy.

Przeciwko matce dziewczyny sporządzono protokół administracyjny, który dotyczy "niewypełniania przez rodziców obowiązku wychowania nieletniego". Nastolatka zaś została oskarżona o "dyskredytowanie rosyjskiego wojska".

W sprawie interweniował także szef Dagestanu Siergiej Melikow, który nakazał burmistrzowi tego miasta "dokładnie zbadać to, co się stało". Uczennica i jej matka miały zostać zmuszone przez urzędników do przeprosin - co zostało nagrane i udostępnione na profilu "Dagestańskie Izwiestii".

Uczennica musiała przeprosić: Przyznaję się do błędu i przepraszam za zepsucie wszystkim wakacji

- Ostatnio martwiłam się egzaminami i na dodatek pokłóciłam się z mamą. Przyznaję się do błędu i przepraszam za zepsucie wszystkim wakacji - mówi na nagraniu Zukhra Albekova, cytowana przez rosyjski portal currenttime.tv. Nastolatka powiedziała też, że chciała zwrócić na siebie uwagę.

Z kolei matka dziewczyny twierdzi na nagraniu, że "żałuje emocjonalnego, bezmyślnego czynu córki"; mówi też, że zachowanie córki wynika z silnego stresu przed egzaminami. - W pełni popieram kurs prezydenta Władimira Władimirowicza Putina. Jestem patriotką i dlatego popieram trwającą operację specjalną na terytorium Ukrainy. Szczerze żałuję, że przeoczyłam coś ważnego w wychowaniu mojej córki - mówi na nagraniu matka Zukhry Albekovej.

