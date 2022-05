W 90. dniu inwazji Rosji na Ukrainę Rosja zwiększyła swoją intensywność w Donbasie, a szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba apeluje o pomoc do krajów partnerskich. Ukraińcom brakuje broni i amunicji.

Wielka Brytania: Nielegalna i niesprowokowana inwazja na Ukrainę trwa

Brytyjski resort obrony poinformował we wtorek na Twitterze o zwiększeniu przez Rosję intensywności działań w Donbasie. "Dążą do okrążenia Siewierodoniecka, Łyszczańska i Rubiżnego. Obecnie północną i południową oś tej operacji dzieli około 25 kilometrów terytorium kontrolowanego przez Ukrainę" - czytamy na Twitterze.

Wielka Brytania poinformowała również o silnym oporze Ukraińców. "Ukraina prawdopodobnie zachowa skuteczne dowodzenia i kontrolę nad tym frontem. Rosja osiąga jednak pewne sukcesy, częściowo ze względu na koncentrację jednostek artylerii" - czytamy.

Jak podaje brytyjski resort obrony, "zdobycie przez Rosję Siewierodoniecka spowodowałoby, że cały obwód ługański znalazłby się pod rosyjską okupacją". "Choć obecnie to główny wysiłek Rosji, operacja ta jest tylko częścią rosyjskiej kampanii zagarnięcia Donbasu. Jeśli linia frontu Donbasu przesunie się dalej na zachód, rozszerzy to rosyjskie linie komunikacyjne i prawdopodobnie spowoduje, że siły te staną w obliczu dalszych trudności logistycznych z zaopatrzeniem" - wyjaśnia brytyjskie ministerstwo na Twitterze.

Wojna w Ukrainie. Szef MSZ Dmytro Kułeba: Rosyjska ofensywa w Donbasie to bezwzględna bitwa

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba we wpisie na Twitterze zwrócił się do partnerskich państw z prośbą o szybkie dostawy broni i amunicji. "Za wcześnie, by stwierdzić, że Ukraina ma już całą potrzebną broń. Rosyjska ofensywa w Donbasie to bezwzględna bitwa, największa na ziemi europejskiej od czasów II wojny światowej. Zachęcam partnerów do przyspieszenia dostaw broni i amunicji, zwłaszcza MLRS, artylerii dalekiego zasięgu, transporterów opancerzonych" - napisał na Twitterze Dmytro Kułeba.