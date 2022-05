Finlandia coraz bliżej NATO. Fiński wywiad: Rosja nie będzie w stanie wzmocnić sił na granicy

Zobacz wideo Zobacz polskie drony, które latają nad głowami Rosjan Wybierz serwis

Płk Esapekka Vehkaoja stwierdził, że Rosja uważa za konieczne wzmocnienie sił na granicy Finlandii, która stara się o członkostwo w NATO. Jednocześnie podkreślił, że nie wierzy w istotne działania na granicy w ciągu najbliższych kilku lat. - Tam [w Rosji - red.] to, co się mówi i planuje to jedno, ale praktyka i rzeczywistość mogą być bardzo różne - powiedział.

Wojskowy zaznaczył również, że "fiński wywiad wojskowy ma wyjątkową zdolność obserwacji tego, co dzieje się w bliskim sąsiedztwie Finlandii i tego, co jest planowane".

Esapekka Vehkaoja podkreślił także, że rosyjskie siły zbrojne poniosły i nadal ponoszą znaczne straty w Ukrainie. Stwierdził, że z dotychczasowych danych wynika, że Rosjanie nie radzą sobie tak dobrze, jak wszyscy przypuszczali. - Nie było zarządzania na różnych szczeblach, nie było logistyki, współpracy między jednostkami obrony, nie działał wywiad... - wymieniał szef agencji analiz wywiadowczych fińskich sił zbrojnych. Zaznaczył też, że należy docenić Ukrainę, która bohatersko broni się przed rosyjskimi agresorami.

Jak dodał wojskowy, z punktu widzenia Rosji bezpieczeństwo militarne jej sąsiadów oznacza albo wyraźne bycie pod wpływami politycznymi i wojskowymi tego kraju, albo bycie z nim w sojuszu. - To właśnie jest ta polityka strefy wpływów. I tak tu, w Finlandii, żyje się w niepewnych czasach, czekając na NATO - zakończył.

Finlandia i Szwecja coraz bliżej NATO, mimo gróźb Rosji

W połowie maja fiński prezydent Sauli Niinistö ogłosił oficjalnie, że Finlandia zamierza ubiegać się o członkostwo w NATO. Tym samym porzuca politykę neutralności wojskowej, którą kraj prowadził od kilkudziesięciu lat. Wcześniej polityk poinformował o tym Władimira Putina. Władze NATO zasugerowały, że do podpisania dokumentów akcesyjnych może dojść już na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się pod koniec czerwca.

W zeszłą środę ambasadorowie Szwecji i Finlandii przy NATO złożyli w Brukseli listy wyrażające zainteresowanie ich krajów przyjęciem do sojuszu. Wnioski przyjął osobiście sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Plany te nie podobają się Rosji, która już wielokrotnie groziła Finlandii i Szwecji, że jeśli kraje te przystąpią do NATO, rosyjskie wojsko zareaguje rozmieszczeniem broni jądrowej i rakiet naddźwiękowych w swojej eksklawie kaliningradzkiej znajdującej się 500 km od szwedzkiej stolicy. Rosja wstrzymała też w sobotę dostawy prądu do Finlandii. Przewodniczący rosyjskiego Komitetu Obrony Rady Federacji ds. Obrony i Bezpieczeństwa Wiktor Bondariew zapowiedział z kolei, że Rosja rozmieści dodatkowe wojska na granicy z Finlandią, jeśli ta przystąpi do NATO.

