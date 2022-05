Zełenski: "W Donbasie rzeźnia". Pytany o próby zamachu na jego życie: Pełnomocnictwa są rozdzielone

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponownie podziękował za dostawy broni i amunicji do jego kraju, by mógł skutecznie bronić się przed inwazją rosyjską. - Bachmut. Popasna, Siewierodonieck. Na tym odcinku okupanci są obecnie najbardziej aktywni. Urządzili tam rzeźnię. Starają się zniszczyć wszystko, co żyje - przekazał. Zełenskiego zapytano też, czy i jakie działania są planowane na wypadek, gdyby powiodła się któraś z prób zamachu na jego życie.

