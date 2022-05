Litwa chce zawiązać międzynarodową koalicję. Cel: Usunięcie blokady portu w Odessie

Zdaniem Gabrieliusa Landsbergisa blokada Odessy oznaczać będzie głód. Największe problemy przewiduje w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

REKLAMA

Mówił o tym podczas wizyty w Londynie. - Jest szansa na stworzenie koalicji państw, które zapewniłyby okręty lub samoloty stacjonujące na Morzu Czarnym i pozwalające na to, by statki ze zbożem mogły opuścić port w Odessie - przekonywał polityk w telewizji Sky News. I dodawał, że byłaby to misja humanitarna, a nie wojskowa.

Więcej informacji na głównej stronie Gazeta.pl

Litwini podpisali dziś z Brytyjczykami deklarację o zacieśnieniu współpracy w zakresie obrony i bezpieczeństwa. W tym roku mija 100 lat od nawiązania stosunków między krajami.

Wojna w Ukrainie. Litwa wycofa swojego ambasadora z Rosji

Litwa w poniedziałek podjęła decyzję o wycofaniu swojego ambasadora z Rosji. Zgodnie z dekretem podpisanym przez prezydenta Eitvydas Bajarunas zostanie wycofany z urzędu 1 czerwca. Nie podano nazwiska następcy.

Zobacz wideo Jak Rosja zareaguje na rozszerzenie struktur NATO?

W reakcji na militarne działania Rosji na Ukrainie Litwa 4 kwietnia wydaliła rosyjskiego ambasadora ze swego kraju oraz zamknęła konsulat Rosji w Kłajpedzie. Rząd litewski oświadczył wówczas, że zamierza obniżyć rangę stosunków dyplomatycznych między oboma krajami.

Od początku inwazji na Ukrainę szeregowych rosyjskich dyplomatów wydaliło kilkadziesiąt zachodnich państw i Polska.