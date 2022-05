Prezydent Białorusi wspomniał o swoim dzieciństwie i działalności w Komsomole - komunistycznej organizacji młodzieżowej w Rosji Radzieckiej i ZSRR. To właśnie przy tej okazji Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że dobrym rozwiązaniem dla młodych byłby "powrót do dawnych czasów" oraz zapewnił, że władze zrobią wszystko, by "odbudować ten system".

Białoruś. Łukaszenka do młodych: W nadchodzących latach czeka nas dużo pracy

- Odbudujemy ten system i nie powinien być gorszy niż w tamtych czasach. Aby młodzi ludzie szanowali i doceniali Komsomoł, nie wystarczy mieć mądrych ludzi na czele. Trzeba uatrakcyjnić działania Komsomołu dla młodych ludzi - mówił Łukaszenka.

- Wciąż jesteście bardzo młodzi, ale można powiedzieć, że znajdujecie się w punkcie kiedy odradza się prawdziwa organizacja pionierska. Mam wrażenie, że ten rok będzie obfitował w wydarzenia dla nas, dla naszej młodzieży w Związku Młodzieży BRSM i dla Was pionierów. W nadchodzących latach czeka nas dużo pracy - mówił polityk do zgromadzonych dzieci i młodzieży.

W pewnym momencie Łukaszenka przerwał swoje wystąpienie. Stało się tak dlatego, że polityk zauważył, jak siedzący w pierwszym rzędzie chłopiec ma problemy z otwarciem butelki. Prezydent Białorusi stwierdził, że młody człowiek niepoprawnie zabrał się do tej czynności.

- Niewłaściwie odkręcasz. Przynieś mi ją, a ci pokażę, jak to się robi - powiedział Łukaszenka. Kilkulatek poszedł do prezydenta Białorusi i wręczył mu napój. Łukaszenka wziął szklaną butelkę i wstrząsnął znajdujący się w niej sok. - Potem obracasz ją do góry denkiem i uderzasz kilka razy dłonią - mówił polityk, na końcu otwierając butelkę z sokiem. Na nagraniu widać, że znajdujący się na sali dorośli zaczynają pomagać dzieciom otwierać soki.

