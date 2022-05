Andrzej Duda przemawia w Kijowie. Zełenski zapowiada szczególny status prawny dla Polaków

Andrzej Duda przemówił w niedzielę 22 maja w ukraińskim parlamencie. Wizyta prezydenta Polski była niezapowiedziana. Jak podkreślają media, Duda jest pierwszym światowym przywódcą, który przemówił do ukraińskich parlamentarzystów od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

Andrzej Duda z wizytą w Kijowie. Zwrócił się do ukraińskich parlamentarzystów

Jak relacjonuje BBC, Andrzej Duda został przywitany w Parlamencie oklaskami. Podczas przemówienia prezydenta obecny na miejscu był także Wołodymyr Zełenski. - Na froncie Ukraina chroni nie tylko siebie, ale całą Europę. Polacy o tym wiedzą, szanują, doceniają i przyczyniają się do tej ochrony na wszelkie możliwe sposoby - mówił polityk.

Prezydent Ukrainy zdecydował się też zażartować. Zwracając się do posłów, odniósł się do sytuacji, która miała miejsce podczas ostatniego finału Eurowizji 2022. - Nikt nie może złamać naszej jedności. Ani wrogo nastawieni politycy, ani zagraniczni agenci, ani jury Eurowizji - cytuje portal strana.ua.

Następnie Zełenski zwrócił się już bezpośrednio do Andrzeja Dudy. - "Gość w dom, Bóg w dom", pod tym hasłem witam dziś w Kijowie naszego gościa, przyjaciela i brata Andrzeja Dudę - powiedział prezydent Ukrainy, zapraszając polskiego prezydenta na mównicę.

- Po Buczy, Borodziance, Mariupolu nie może być żadnych interesów z Rosją - powiedział Andrzej Duda, zaznaczając, że jest to apel także do światowych przywódców. Prezydent Polski obiecał też zrobić wszystko, co możliwe, aby Ukraina została członkiem Unii Europejskiej. - Wolny świat ma twarz Ukrainy - podkreślił dalej.

- Pojawiły się niepokojące doniesienia, że Ukraina powinna poddać się żądaniom Putina. Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości. Nic o tobie, bez ciebie - cytuje Andrzeja Dudę agencja Reuters.

Artykuł będzie aktualizowany.

Zełenski zapowiada szczególny status prawny dla Polaków w Ukrainie

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą ogłosił, że w najbliższym czasie wprowadzony zostanie specjalny status prawny dla Polaków przebywających w Ukrainie. Jak podaje ukraińska agencja UNIAN, szczegóły projektu na razie nie zostały ujawnione.