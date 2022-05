Co się stanie z obrońcami Azowstalu? Wołodymyr Zełenski o szczegółach negocjacji

Wołodymyr Zełenski oświadczył w telewizyjnym wywiadzie, że obrońcy Azowstalu dostali od dowództwa wojskowego "sygnał, że mają pełne prawo by wyjść i ratować życie". Niestety poddanie się oznaczało dostanie się do rosyjskiej niewoli.

Wojna w Ukrainie. Obrońcy Azowstalu w rosyjskiej niewoli. Będą próby wymiany

- Dalej wszystko zależy od tego, co wzięły na siebie ONZ, Czerwony Krzyż i Federacja Rosyjska. Że obrońcy Azowstalu będą bezpieczni i będą czekać na wymianę w takim czy innym formacie - dodał prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przyznał, że procesem wywiezienia i wyprowadzenia żołnierzy z Azowstalu kierował ukraiński wywiad. Podobnie będzie także z przygotowaniem do dialogu ze stroną rosyjską oraz określenie możliwości wymiany obrońców Azowstalu na rosyjskich żołnierzy, którzy trafili do niewoli.

- Będziemy ich zabierać do domu. To właśnie powinniśmy zrobić razem z partnerami, którzy podjęli swoje zobowiązania - powiedział Zełenski, odnosząc się do ONZ czy Czerwonego Krzyża. Prezydent zapewnił też, że "dziesiątki i setki razy" prosił przywódców zagranicznych państw o przekazanie uzbrojenia, które pomogłoby odbić Mariupol. Niestety wyzwolenie oblężonego przez Rosjan miasta drogą wojskową okazało się niemożliwe.

Polityk nie przekazał informacji o tym, jak wielu żołnierzy zostało wyprowadzonych z Azowstalu. W miniony poniedziałek strona ukraińska podała, że było to około 260 żołnierzy. Rosjanie z kolei mówią o ponad dwóch tysiącach wojskowych. Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) uważa jednak, że Rosjanie mogą zawyżać tę liczbę, by wymusić na Ukraińcach lepszą wymienię więźniów lub by ukryć, że "zaledwie setkom" obrońców udawało się bronić Azowstalu przed Rosjanami.

