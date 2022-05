Rosjanie pochwalili się w telewizji supermoździerzem. Dzień później zniszczyli go Ukraińcy

Jak ujawnia "Forbes", materiał został przygotowany przez rosyjskiego dziennikarza wojskowego Aleksandra "Saszę" Kotsa. Reporter ujawnił, że Rosja używa 240-milimetrowych samobieżnych moździerzy 2S4 "Tulipan", które są zaprojektowane do niszczenia ciężkich fortyfikacji i dużych budynków. Broń, która nie ma swojego odpowiednika na Zachodzie, uważana jest za największy system moździerzowy w rosyjskiej armii.

Rosja. W telewizji opublikowano materiał o największym systemie moździerzowym armii. Dzień później został zniszczony

Nagranie Kotsa powstało w Rubiżnym - mieście w Ukrainie znajdującym się w zajętym przez Rosjan obwodzie ługańskim (od 12 maja po dwumiesięcznym oblężeniu). W materiale pokazano supermoździerz 2S4, którego ujęcia wykonano pod kilkoma kątami - na niektórych widać duży zakład przemysłowy. Fragment materiału udostępniamy poniżej.

Po zaledwie 24 godzinach od opublikowania materiału Kotsa przez rosyjską telewizję okazało się, że zaawansowany system moździerzy został zaatakowany przez ukraińskie wojsko. Służba wojskowa Ukrainy opublikowała nagranie wykonane z drona, który pokazuje okolice budynku, w którym Kots nagrywał swój program. Widać na nim także moździerz 2S4 trawiony przez płomienie. Nagle amunicja sprzętu, w którym mogło znajdować się do 40 ponadwymiarowych pocisków, wybucha tworząc ogromną kulę ognia. Informacja o utracie pierwszego 2S4 wykorzystanego "w konflikcie" została już potwierdzona przez Rosję.

Siły ukraińskie najprawdopodobniej oszacowały lokalizację broni właśnie dzięki zdjęciom zaprezentowanym w rosyjskiej telewizji. Jak zauważa "Forbes", ukraińskie wojsko nie przekazało, jaka metoda ataku została zastosowana w tym przypadku. Moździerz 2S4 ma jednak dość krótki zasięg, dlatego Ukraińcy mogli wykorzystać: haubice, drony z rakietami czy oktokoptery przerobione przez armię i przystosowane do zrzucania (z zaskakującą celnością) pocisków przeciwpancernych. Dron, który zarejestrował zniszczenie moździerza, najpierw mógł zostać wysłany w celach rozpoznawczych, by ukraińskie wojsko mogło precyzyjnie zaplanować atak.

"Incydent, chociaż mile widziany ze względu na zwycięstwo Ukrainy, podkreśla ryzyko, że szczegółowe relacjonowanie konfliktów zbrojnych może zdradzać pozycje jednostek i umożliwiać drugiej stronie konfliktu przeprowadzanie ataków" - pisze dziennikarz Sebastien Roblin w "Forbes".

Moździerz 2S4 "Tulipan" - co wiadomo o tej broni?

Wspomniany moździerz ma ogromną masę i rozmiary, dlatego trudno wykorzystywać ten sprzęt w działaniach, które wymagają dużej mobilności. Broń ta została użyta w Ukrainie w 2014 roku do niszczenia lotnisk w Doniecku i Ługańsku. Poza tym "terroryzowała ludność cywilną w Syrii (w tym podczas tragicznego w skutkach ostrzału Aleppo), Libanie i Czeczenii, a wykorzystane pociski niszczyły budynki mieszkalne". W maju 2022 roku sfotografowano system 2S4 oddający strzały w kierunku huty Azowstal w Mariupolu. Zdjęcie moździerza wykonane w Mariupolu można zobaczyć poniżej.

Moździerz 2S4 korzysta głównie z pocisków moździerzowych 53-F-864, które zawierają 32 kg ładunku wybuchowego, w całości ważąc aż 130,7 kg. System zapewnia zasięg od 800 metrów do 9,6 kilometrów. Później opracowano pociski, które zwiększają maksymalny zasięg do 20 kilometrów. Z czasem wprowadzono też dalmierze laserowe, które zwiększają celność tej maszyny. Moździerze mają też zdolność do wykorzystywania pocisków nuklearnych, jednak nigdy nie opublikowano możliwego zasięgu takich pocisków, dlatego eksperci sądzą, że mają one niską skuteczność.

Moździerz 2S4 oddaje jeden strzał na minutę. Niska szybkostrzelność wynika z dużej masy pocisków - do 130 kg dla pocisków odłamkowych i 228 kg dla pocisków odłamkowo-burzących. Naboje ładowane są do moździerza przy wykorzystaniu małego dźwigu.