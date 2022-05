Rosja nakłada kolejne sankcje. Na liście m.in. Joe Biden, Morgan Freeman oraz... pięć zmarłych osób

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji stwierdziło, że rosyjskie kontrsankcje mają na celu zmuszenie władz USA do zmiany zachowania poprzez uznanie nowych realiów geopolitycznych" - napisał rosyjski resort dyplomacji w oświadczeniu.

Biuro MSZ wyjaśniło, że podjęło taki krok w odpowiedzi na sankcje USA, które zostały nałożone na Rosję. Moskwa jest przekonana, że sankcje zaszkodzą Stanom Zjednoczonym. "Podkreślamy, że wrogie działania podjęte przez Waszyngton będą wracać jak bumerang w postaci odpowiednich reakcji" - napisało rosyjskie MSZ.

Według Agencji Reutera nowa lista sankcji to symboliczny dowód na dalsze pogarszanie się stosunków amerykańsko-rosyjskich od początku wojny w Ukrainie. Kolejne sankcje nałożono również na Kanadyjczyków.

Rosja nakłada sankcje na USA. Joe Biden i Morgan Freeman nie wjadą do Rosji

Na opublikowanej w sobotę rosyjskiej liście osób objętych sankcjami odwetowymi wprowadzonymi wobec USA znalazło się 963 amerykanów. Wśród tych, którzy nie wjadą na terytorium Rosji, znaleźli się m.in. prezydent USA Joe Biden, sekretarz stanu Antony Blinken, wiceprezydent Kamala Harris oraz szef CIA William Burns.

Trafili na nią także dyrektor FBI Christopher Wray, syn prezydenta USA Hunter Biden, kilku amerykańskich ministrów i ich zastępców, urzędnicy z Departamentu Obrony USA, Departamentu Stanu i Białego Domu oraz dziennikarze amerykańskich mediów.

Co interesujące, wśród osób, które objęły sankcje, znalazł się również aktor Morgan Freeman. W uzasadnieniu umieszczenia na liście tego ostatniego rosyjski MSZ napisał, że "aktor, we wrześniu 2017 roku nagrał film, w którym oskarżył Rosję o spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym i wezwał do walki z Rosją".

Warto zauważyć, że wśród osób, które znalazły się na liście, jest kilka osób, które już nie żyją. Wśród nich są były senator i sekretarz stanu John McCain, który zmarł w 2018 roku, były członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Alcee Lamar Hastings (zmarły w 2021 roku), była pierwsza zastępczyni dyrektora CIA Melissa Drisko (zmarła w 2018 roku), Steven Thomas O’Neill sędzia hrabstwa Montgomery w Pensylwanii (zmarły w 2018 r.) oraz Jeremy Sivits wojskowy w stanie spoczynku (zmarły w styczniu 2022 r.).

Rosja nakłada sankcje na Kanadyjczyków. Na liście żona premiera

Rosyjski MSZ poinformował również, że powiększył o 26 osób listę Kanadyjczyków objętych sankcjami. Na liście znalazła się m.in. Sophie Gregoire Trudeau, żona premiera Justina Trudeau.

Jest to odpowiedź na sankcje, które Kanada nałożyła na 14 rosyjskich oligarchów. Oprócz sankcji personalnych zakazano również eksportu dóbr luksusowych do Rosji, m.in. ubrań, butów i akcesoriów, biżuterii, sprzętu kuchennego i dzieł sztuki oraz importu alkoholu i biżuterii produkowanych w kraju zarządzanym przez Władimira Putina.