Rosjanie publikują listę 963 Amerykanów objętych sankcjami. Zakaz wjazdu m.in. dla Bidena

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w opublikowanym w sobotę komunikacie przekazało, że publikacja listy obywateli amerykańskich objętych stałym zakazem wjazdu na teren Rosji to reakcja na "antyrosyjskie sankcje" nakładane przez Stany Zjednoczone. Według MSZ to osoby "podżegające do rusofobii".

"Podkreślamy, że wrogie działania Waszyngtonu, działające niczym bumerang wobec samych Stanów Zjednoczonych, będą nadal spotykać się z odpowiednim odparciem. Rosyjskie kontrsankcje są wymuszane i mają na celu zmuszenie rządzącego amerykańskiego reżimu, który próbuje narzucić reszcie świata neokolonialny "ład światowy oparty na zasadach", do zmiany swojego zachowania, dostrzegając nowe realia geopolityczne" - przekazało MSZ Rosji.

Resort dodał, że Rosja "nie szuka konfrontacji i jest otwarta na uczciwy, pełen szacunku dialog".

Na liście 963 obywateli Stanów Zjednoczonych do tej pory objętych sankcjami znaleźli się m.in. prezydent Joe Biden, wiceprezydentka Kamala Harris, sekretarz stanu Antony Blinken, szef CIA William Burns, niektórzy obecni i byli członkowie Kongresu, dziennikarze, prawnicy, prezesi prywatnych firm (np. dyrektor generalny Meta Platforms Mark Zuckerberg).

Zakazy dotyczące niektórych z osób znajdujących się na pełnej liście były już ogłaszane wcześniej.

Ponadto Rosjanie rozszerzyli o 26 kolejnych osób listę blisko 600 kanadyjskich obywateli objętych zakazem wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej. Tym samym sankcje objęły m.in. Sophie Gregoire Trudeau, żonę premiera Justina Trudeau.

Stany Zjednoczone. Pakiet dla Ukrainy wart 40 mld dolarów

Prezydent USA Joe Biden podpisał w sobotę ustawę uruchamiającą pakiet pomocowy o wartości 40 miliardów dolarów dla Ukrainy. Amerykański przywódca złożył podpis pod dokumentem podczas wizyty w Korei Południowej.

Senat USA przyjął ustawę w czwartek - z kilkudniowym opóźnieniem wobec planów, wywołanym oporem konserwatywnego senatora Randa Paula.

Fundusze zostaną przeznaczone na dostawy uzbrojenia, wsparcie dla ukraińskiego budżetu i pomoc uchodźcom.

Według "The Washington Post" pieniądze przeznaczone w pakiecie na uzbrojenie, którymi dysponować będzie Pentagon, mogą posłużyć transferowi do Ukrainy nowoczesnych systemów przeciwrakietowych. Broń ta może znacząco zwiększyć zdolności obrony przed atakami rakietowymi.

