Gubernator Kaliningradu skarżył się na skutki wojny w Ukrainie. Przerwał mu Władimir Putin

W piątek 20 maja prezydent Władimir Putin odbył wideokonferencję z gubernatorem Antonem Alichanowem. Urzędnik skarżył się m.in. na brak gazu oraz poprosił Władimira Putina o rozwiązanie kwestii rozbudowy kompleksu drogowo-kolejowego na przeprawie promowej na linii Bałtyjsk do Ust-Ługa - podaje portal Kaliningrad.

Rosja. Gubernator obwodu kaliningradzkiego naraził się Władimirowi Putinowi

Anton Alichanow, gubernator obwodu kaliningradzkiego, podczas wideokonferencji z Władimirem Putinem powiedział, że jego obwód cierpi z powodu zapaści gospodarczej. Za jedną z przyczyn wskazał wojnę w Ukrainie. Władimir Putin przerwał mu, gdy ten nazwał wojnę w Ukrainie wojną, a nie jak twierdzi on sam, "operacją specjalną". Nie spodobało mu się również, że urzędnik opowiedział o niekorzystnej sytuacji w jego regionie.

Jak podaje opozycyjny białoruski portal Nexta, Władimir Putin odpowiedział, jak zwykł mówić, że "operacja specjalna w Donbasie" (a nie "operacja specjalna w Ukrainie") nie ma z tym nic wspólnego. Z nagrania można wywnioskować, że gubernator obwodu kaliningradzkiego czuł się zakłopotany jego słowami.

Gubernator obwodu kaliningradzkiego skarżył się na brak gazu: Program budowy jest wstrzymany

Jak podaje portal kaliningrad.ru, podczas wideokonferencji Anton Alichanow skarżył się na brak gazu do rozwoju kompleksu budowlanego - m.in. budowy mieszkań. - Przestaliśmy wydawać specyfikacje techniczne dla gazu. Oznacza to, że teraz prawie cały program wtórnego zgazowania, program budowy jest, jeśli mogę tak powiedzieć, wstrzymany, ponieważ nie są wydawane żadne nowe warunki techniczne podłączenia do gazu - mówił.

- Nasz gazociąg przebiega przez terytorium Litwy. Jej możliwości techniczne, a właściwie umowa tranzytowa z Litwą, pozwalają na przepompowywanie 10,5 mln m3 dziennie, czyli ok. 3,7 mld m3 rocznie. Potrzebujemy tylko 3,1, co z marginesem od pięciu do siedmiu lat wystarczy nam na rozwój zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłu - mówił Alichanow.



- Istnieje możliwość uruchomienia i zwiększenia dostaw skroplonego gazu ziemnego. W regionie powstała cała infrastruktura do tego celu. Na pewno porozmawiam o tym z Gazpromem - odpowiedział mu Władimir Putin.

Alichanow poprosił również Putina o rozwiązanie kwestii rozbudowy kompleksu drogowo-kolejowego na przeprawie promowej Bałtyjsk-Ust-Ługa. - Dobrze - odpowiedział mu Władimir Putin.

