Mołdawia będzie dozbrojona według standardów NATO? Brytyjski MSZ: Putin jasno określił swoje ambicje

Liz Truss, szefowa brytyjskiego resortu spraw zagranicznych w rozmowie z dziennikarzami z "The Telegraph" przyznała, że prowadzone są rozmowy z sojusznikami o tym, jak pomóc mniejszym krajom, które są zagrożone rosyjską inwazją. Jak przyznała, chodzi nie tylko o to, by mogły w potrzebie obronić się same, lecz także, by odstraszyć Rosję przed ewentualnymi przyszłymi atakami.

Mołdawia dozbrojona wg standardu NATO? Liz Truss ostrzega przed Putinem

Według polityczki chodzi o zapewnienie nie tylko Ukrainie, ale i Mołdawii "NATO-wskiego standardu obrony". - Chciałabym, aby Mołdawia była wyposażona zgodnie ze standardami NATO. To dyskusja, którą prowadzimy z naszymi sojusznikami - mówiła.

Zakomunikowała, że według niej prezydent Władimir Putin nie porzucił swoich pierwotnych planów, niezależnie od dotychczasowego przebiegu konfliktu w Ukrainie.

- Putin jasno określił swoje ambicje stworzenia większej Rosji - mówiła. - I to, że jego próby zdobycia Kijowa nie powiodły się, nie oznacza, że porzucił te ambicje.

Elizabeth Truss już kilka tygodni temu mówiła, że Zachód nie może dopuścić do tego, by Rosjanie wygrali wojnę w Ukrainie. - Jeśli Putinowi się powiedzie, poniesiemy straszne konsekwencje. Już nigdy nie czulibyśmy się bezpieczni - powiedziała.

Jeśli brytyjski plan dojdzie do skutku, członkowie NATO dostarczyliby Mołdawii nowoczesną broń, która zastąpiłaby wyposażenie z czasów sowieckich, którym dysponuje armia tego kraju. Dodatkowo żołnierze zostaliby przeszkoleni w zakresie obsługi broni.

Według "The Daily Telegraph", posunięcie to byłoby wyraźnym poszerzeniem wsparcia wojskowego Wielkiej Brytanii w regionie i kolejnym sygnałem, że postrzega ona rosyjską inwazję na Ukrainę jako istotny dla bezpieczeństwa światowego punkt zwrotny.

Wojna nie skończy się na Ukrainie? Ukraiński dyplomata: Rosja zaatakuje dwa kolejne "bratnie" kraje

Na początku kwietnia ukraiński dyplomata Ołeksij Daniłow w wywiadzie telewizyjnym został zapytany o przewidywania na temat dalszych działań Rosji. Według niego Kreml zdecyduje się zaatakować dwa kolejne kraje. Polityk wskazał Kazachstan i Mołdawię.

- Jestem więcej niż pewien, że wojna nie skończy się na terytorium naszego kraju. Będzie jeszcze dużo innych rzeczy - mówił ukraiński polityk.