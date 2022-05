Reuters: WHO zwołuje pilne spotkanie ws. małpiej ospy. "Transmisja wirusa może przybrać na sile"

Wirusa małpiej ospy wykryto dotąd w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Szwecji i Belgii. 20 maja informację o pierwszym zakażonym pacjencie przekazały też Niemcy.

WHO zwołało w piątek pilne spotkanie ws. kolejnych przypadków małpiej ospy - podała Agencja Reutera, powołując się na źródła bliskie ONZ. Z ustaleń agencji wynika, że komitet, który ma się spotkać w tej sprawie, to Strategiczno-Techniczna Grupa Doradcza ds. Zagrożeń Zakaźnych o Potencjale Pandemii i Epidemii (STAG-IH). Jednostka doradza WHO w zakresie ryzyka infekcji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia na świecie.

W mediach społecznościowych WHO wymienia objawy małpiej ospy. Z najnowszego raportu wynika, że do tej pory potwierdzono 80 przypadków tej choroby w krajach, gdzie normalnie nie występuje, a kolejne 50 próbek zostało poddane analizie.

Jednocześnie w piątek nowe informacje na temat stanowiska WHO ws. małpiej ospy przekazał dyrektor organizacji w oddziale europejskim, Hans Kluge, rozpoczyna się sezon letni, któremu towarzyszy organizacja licznych imprez masowych, to warunki, w których transmisja wirusa może przybrać na sile.

Czym jest małpia ospa?

Zwykła ospa objawia się pojawieniem się na ciele pęcherzy. Nie inaczej jest w przypadku małpiej ospy, którą opisywaliśmy w portalu Zdrowie Gazeta.pl.

Charakterystyczne wykwity skórne spowodowane małpią ospą mogą wywoływać niepokój wśród zakażonych. Mimo że zwykle samoistnie ustępują po kilku tygodniach, to jednak bardzo wolno się zabliźniają - proces ich zupełnego zaniku może trwać nawet kilka lat.

Małpia ospa coraz bliżej Polski. Pierwszy przypadek w Niemczech

Objawy małpiej ospy

• wysypka skórna: grudki, pęcherzyki, krosty z wypełnionymi ropą wybroczynami przypominającymi rany (pojawiającymi się po 2-4 tygodniach od infekcji);

• poczucie zmęczenia (w początkowej fazie);

• podwyższenie temperatury ciała / gorączka;

• dreszcze;

• kaszel;

• ból głowy, gardła i mięśni;

• obrzęk węzłów chłonnych.