Joe Biden nadal nie wysłał do Ukrainy wyrzutni rakiet dalekiego zasięgu. Zwłoka prezydenta USA frustruje ukraińskich urzędników. Jak donosi portal Politico, Biały Dom może obawiać się, że broń zostanie wykorzystana przez Ukraińców do ostrzału terytorium Rosji, co doprowadzi do eskalacji konfliktu.

4 Fot. 210th Field Artillery Brigade / Public Domain Otwórz galerię Na Gazeta.pl