To była trzecia wizyta prezydentki Mołdawii w stolicy Francji. Po raz pierwszy spotkała się z Macronem nieco ponad rok temu, a drugi raz w listopadzie ubiegłego roku. Głowy państwa odbyły ze sobą także kilka rozmów telefonicznych.

Emmanuel Macron: Chciałbym, aby Komisja mogła szybko wydać opinię w spr. wniosku Mołdawii

W środę Maia Sandu wystąpiła w Parlamencie Europejskim, gdzie podczas przemówienia zaapelowała o nadanie Mołdawii statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

- Mamy świadomość, że decyzje polityczne na szczeblu UE muszą być podejmowane. Mamy też świadomość, że nie są to łatwe decyzje. Ale przyznanie Mołdawii statusu kandydata jest właściwą decyzją. Należymy do Unii Europejskiej - mówiła Maia Sandu. Mołdawia złożyła formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej na początku marca. O nadania Mołdawii statusu państwa kandydującego do UE wypowiedział się prezydent Francji. "Chciałbym, aby Komisja mogła szybko wydać opinię w sprawie tego wniosku" - podkreślił w oświadczeniu prezydent Macron.

Macron przypomniał w oświadczeniu, że 9 maja w Parlamencie Europejskim zaproponował projekt "Europejskiej Wspólnoty Politycznej", którego celem jest "stworzenie nowych ram dla strukturyzacji współpracy skupiającej demokratyczne narody europejskie, które przestrzegają naszych podstawowych wartości i które aspirują lub nie, do przystąpienia do Unii Europejskiej". Wyjaśnił, że wspólnota nie jest alternatywą dla procesu akcesyjnego, ale uzupełnieniem. Maia Sandu z zadowoleniem przyjęła propozycję Macrona, by stworzyć "Europejską Wspólnotę Polityczną" - informuje portal euractiv.com.

Macron: Unia Europejska odgrywa oczywiście kluczową rolę we wspieraniu Mołdawii

"Niedopuszczalna agresja Rosji na Ukrainę zagraża stabilności całego regionu, a w szczególności Mołdawii. Niedawne incydenty w regionie naddniestrzańskim Republiki Mołdawii pokazują, że nie można wykluczyć rozprzestrzenienia się konfliktu na kraje sąsiednie. Francja nadal zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo w regionie oraz na wszelkie ataki na stabilność, suwerenność i integralność terytorialną Mołdawii" - napisał w oświadczeniu prezydent Francji. Podkreślił, że Mołdawia jako sąsiadka Ukrainy "musi zmierzyć się ze szczególnie trudną sytuacją humanitarną oraz przyjąć i wspierać dziesiątki tysięcy osób przesiedlonych w wyniku konfliktu".

Prezydent podziwia wsparcie, jaki Mołdawia daje narodowi ukraińskiemu, dlatego zamierza wspierać Kiszyniów. "Poprzez platformę wsparcia dla Mołdawii, której współprzewodniczą Francja, Niemcy i Rumunia, a która została zainaugurowana 5 kwietnia w Berlinie, staramy się mobilizować naszych partnerów, a także instytucje finansowe, aby Mołdawia otrzymała wszelką potrzebną pomoc". Dodał, że "Unia Europejska odgrywa oczywiście kluczową rolę we wspieraniu Mołdawii i już udzieliła znaczącej pomocy humanitarnej, finansowej i ludzkiej, rozmieszczając po raz pierwszy agencję Frontex w Mołdawii, w której uczestniczy personel francuski".

