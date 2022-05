Wołodymyr Zełenski o sytuacji w Donbasie: Jest piekło i to nie przesada

- W Donbasie okupanci próbują zwiększyć presję. Jest piekło i to nie przesada - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu. Dodał, że Rosjanie prowadzą ostrzał wielu ukraińskich miast, a ich celem są nie tylko wojskowi, ale też ukraińscy cywile. - To celowa i zbrodnicza próba zabicia jak największej liczby Ukraińców - podkreślił. I przypomniał, że obrona Ukrainy to także "ochrona przed nowymi wojnami i kryzysami, które może sprowokować Rosja".

