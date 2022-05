Gen. Mark Milley, szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA, rozmawiał przez telefon z gen. Walerijem Gierasimowem, szefem rosyjskiego sztabu generalnego. Szczegóły dotyczące rozmów są niejawne. To pierwsza rozmowa dowódców od 11 lutego.

3

Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons