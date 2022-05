Biden spotkał się z liderami Szwecji i Finlandii. "Jesteśmy otwarci na dyskusję o wątpliwościach Turcji"

W Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotkał się z premierką Szwecji Magdaleną Andersson i prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. Rozmowy dotyczyły wstąpienia tych państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Joe Biden: NATO jest potrzebne i będzie potrzebne w przyszłości

- W ostatnich latach zaczęły pojawiać się wątpliwości, czy NATO jest potrzebne w XXI wieku, skuteczne, czy spełnia swoją rolę. Dzisiaj nie ma już takich pytań. NATO jest ważne, skuteczne i bardziej potrzebne niż kiedykolwiek w przeszłości. Sojusz jest potrzebny dziś i będzie potrzebny w przyszłości. Szwecja i Finlandia to już nasi najbliżsi partnerzy w wielu kwestiach - mówił Joe Biden po spotkaniu z Andersson i Niinisto.

Prezydent USA podkreślił, że wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO zwiększy bezpieczeństwo Sojuszu na całym globie. - To jest proste. Szwecja i Finlandia sprawiają, że NATO jest silniejsze - mówił.

Biden podkreślił, że drzwi do NATO są otwarte na innych członków. Wspomniał m.in. o Japonii i Korei Południowej.

Sauli Niinisto: Będziemy przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa Turcji

- Wspólnie podejmujemy historyczny krok, chcąc przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia podjęła decyzję po szybkim, ale dogłębnym procesie, który pokazał siłę fińskiej demokracji - powiedział Sauli Niinisto, prezydent Finlandii. - Chcę zapewnić, że Finlandia będzie silnym sojusznikiem w NATO. Do naszego bezpieczeństwa podchodzimy bardzo poważnie - podkreślał.

Niinisto odniósł się do zastrzeżeń ze strony Turcji. - Chcę zająć się tymi wątpliwościami. Finlandia zawsze miała dobre stosunki z Turcją. Jako sojusznik NATO będziemy przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa Turcji, tak jak Turcja przyczynia się do naszego bezpieczeństwa. Potępiamy terroryzm we wszystkich formach, działamy aktywnie na rzecz jego zwalczania. Jesteśmy otwarci na dyskusję nt. wszystkich wątpliwości, które może mieć Turcja - mówił fiński przywódca. - Widzimy dzisiaj zimną twarz wojny. Wojna w Ukrainie zmieniła Europę - podkreślał.

Magdalena Andersson: Sytuacja w Ukrainie przypomina najmroczniejsze chwile

- Dzisiaj sytuacja w Ukrainie przypomina nam o najmroczniejszych chwilach w historii Europy. W czasie mrocznych czasów dobrze być z bliskimi przyjaciółmi - powiedziała z kolei Magdalena Andersson, premierka Szwecji. Andersson podkreśliła, że za członkostwem jej kraju w NATO opowiedział się niemal cały szwedzki parlament. - Oczekujemy szybkiej ratyfikacji procesu przez członków NATO. Toczymy dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi, w tym z Turcją.

W środę Szwecja i Finlandia złożyły w kwaterze głównej w Brukseli wnioski o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Władze w Helsinkach i Sztokholmie podjęły taką decyzję w reakcji na agresywne działania Rosji i atak na Ukrainę. Dokumenty akcesyjne przekazali sekretarzowi generalnemu NATO ambasadorowie Szwecji i Finlandii przy Sojuszu. Jens Stoltenerg przyjął tę decyzję z zadowoleniem. - To dobry dzień w krytycznym momencie dla naszego bezpieczeństwa - powiedział.

Przewiduje się, że proces akcesyjny Szwecji i Finlandii potrwa zaledwie kilka tygodni. Po jego zakończeniu protokoły akcesyjne muszą być podpisane przez wszystkich sojuszników a później rozpocznie się procedura ratyfikacyjna dokumentów w państwach członkowskich. Na każdym z etapów przewidziano przyspieszone procedury i jest oczekiwanie, że zostaną one sfinalizowane do końca roku. Członkostwu w NATO Finlandii i Szwecji sprzeciwia się Turcja. Wątpliwości zgłasza też Chorwacja. Więcej w poniższym artykule:

