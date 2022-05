Ukraina. Pierwszy proces rosyjskiego żołnierza, który zabił cywila. Żona ofiary zabrała głos

Zobacz wideo Cichanouska: Nie może być wolnej Białorusi bez wolnej Ukrainy

W piątek rozpoczął się w Kijowie pierwszy proces rosyjskiego żołnierza oskarżonego o popełnienie zbrodni wojennych. 21-letni Wadim Szyszymarin w pierwszym tygodniu wojny zastrzelił 62-letniego nieuzbrojonego cywila w obwodzie sumskim. Jak podaje AFP, podczas czwartkowej rozprawy Rosjanin zwrócił się do żony zabitego mężczyzny. - Wiem, że nie będzie pani w stanie mi wybaczyć, ale mimo wszystko proszę o wybaczenie - zaznaczył.

REKLAMA

Pierwszy proces rosyjskiego żołnierza za zabójstwo cywila. Żona zabitego zabrała głos

Kateryna Szelipowa, żona zabitego Ukraińca, podkreśliła, że 21-latek powinien zostać skazany na dożywocie. - Ale jeśli będzie mógł zostać wymieniony na obrońców Mariupola, bohaterów Azowstalu, nie będę przeciw, będę za - powiedziała kobieta cytowana przez serwis Hromadske.

Przypomnijmy, że Szyszymarin został schwytany przez Ukraińców, a Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie, na którym wojskowy przyznał się do winy. Jak się wówczas tłumaczył, kazano mu strzelić do mężczyzny. - Strzeliłem raz. On upadł. My szliśmy dalej - powiedział. 21-letniemu Rosjaninowi grozi dożywocie.

Rosjanie organizują tournée prasowe po Mariupolu. Zaproszą dziennikarzy

Wojna w Ukrainie. Trwają śledztwa ws. zbrodniarzy wojennych z Rosji

Ukraińscy śledczy zidentyfikowali kolejnego podejrzanego o przemoc wobec kobiet rosyjskiego żołnierza. 20-letni Rosjanin, jak wskazują zebrane dowody, zgwałcił kobietę w obwodzie kijowskim. "W ciągu kilku dni zbrodnia wojenna się powtórzyła. Ten sam żołnierz Federacji Rosyjskiej wraz z trzema innymi udał się do innego domu. Rodzina została wyprowadzona na zewnątrz. Pozostawili jedną kobietę, którą gwałcili i grozili jej śmiercią" - przekazała w środę Prokuratorka Generalna Ukrainy.

Z kolei w piątek Iryna Wenediktowa podała, że 41 rosyjskich żołnierzy odpowie przed sądem za zbrodnie wojenne. Przekazała, że wszystkie te sprawy dotyczą art. 438 kodeksu karnego i zbrodni wojennych. - Obejmuje to bombardowanie infrastruktury cywilnej, zabijanie cywilów, gwałty i grabieże - powiedziała.

Gen. Skrzypczak o poddaniu się obrońców Azowstalu. "Skazani na zagładę"