Mołdawia apeluje o status kandydata do UE. Maia Sandu: To właściwa decyzja

Mołdawia złożyła formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej na początku marca. Teraz prezydentka Mołdawii Maia Sandu wezwała kraje członkowskie Unii Europejskiej do wsparcia europejskich aspiracji jej kraju.

Prezydentka Mołdawii: Przyznanie nam statusu kandydata jest właściwą decyzją. Należymy do Unii Europejskiej

Podczas środowego przemówieniu w Parlamencie Europejskim Maia Sandu zaapelowała o nadanie Mołdawii status państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

Mamy świadomość, że decyzje polityczne na szczeblu UE muszą być podejmowane. Mamy też świadomość, że nie są to łatwe decyzje. Ale przyznanie Mołdawii statusu kandydata jest właściwą decyzją. Należymy do Unii Europejskiej

- stwierdziła Maia Sandu.

Podczas przemówienia prezydentka Mołdawii wypowiedziała się także na temat wojny w Ukrainie i potępiła działania Rosji. - Popieramy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, jak zawsze. Krym to Ukraina. Donbas to Ukraina. Kijów to Ukraina. I zawsze będą - podkreśliła.

Wojna w Ukrainie. Do Mołdawii uciekło blisko pół miliona osób

Mołdawia od początku inwazji Rosji na Ukrainę przyjmuje uchodźców z ogarniętego wojną kraju. Obecnie schronienie znalazło w niej 46 5435 osób. Od wybuchu wojny z Ukrainy uciekło już 6 312 255 osób. Większość uchodźców przybyła do Polski. Obecnie w naszym kraju przebywają 3 396 792 osoby z Ukrainy. Mieszkańcy Ukrainy tego kraju szukają schronienia m.in. na Węgrzech, na Słowacji, w Rumunii oraz w Rosji i na Białorusi.

