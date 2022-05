Władimir Putin miał przejść operację. Brytyjskie media: Zabieg zakończył się sukcesem

Brytyjskie media ("The Mirror", "The Sun") ujawniły, co dokładnie miało być powodem operacji Władimira Putina. Według nieoficjalnych ustaleń zabieg polegał m.in. na odciągnięciu płynu zbierającego się w jamie brzusznej.

Rosja. Władimir Putin miał przejść operację. Ujawniono szczegóły

Z informacji dziennikarzy wynika, że zabieg zakończył się sukcesem. Do samej operacji miało dojść w miniony czwartek lub piątek (12 lub 13 maja). Interwencja chirurgów miała być związana z nowotworem, na który ma chorować prezydent Rosji.

Informacje o stanie zdrowia Władimira Putina nie zostały potwierdzone przez Kreml. W oficjalnych, propagandowych przekazach prezydent Rosji ma być "okazem zdrowia". Od kilku miesięcy pojawiają się jednak doniesienia o schorzeniach mających dotykać Putina - wymieniane są tu choroba Parkinsona czy właśnie nowotwór. Informacje o złym stanie zdrowia przywódcy Rosji przekazują jednak nie tylko media, lecz także agencje wywiadowcze Ukrainy czy Wielkiej Brytanii.

Informację o operacji Władimira Putina jako pierwszy podał włoski dziennik "La Stampa". W artykule przekazano, że zabieg miał związek z chorobą nowotworową, na którą ma cierpieć prezydent Rosji. Sama operacja miała mieć miejsce w nocy, a polityk miał zostać "w pośpiechu przetransportowany do kliniki". W związku z tym rosyjskie specsłużby miały przygotować nagrania na co najmniej 10 dni, na których widać Putina w pełni sił pełniącego obowiązki. Rzekomo zamiast Putina w miejscach publicznych ma pojawiać się jego sobowtór.

Doniesienia dziennika powstały na bazie informacji anonimowych źródeł zbliżonych do Kremla. Informatorzy przekazali, że efekty operacji mają być znane za kilka dni.

Putin wystąpił publicznie? "Kreml się przygotował"