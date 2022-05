Wojna w Ukrainie. USA ponownie otwierają ambasadę w Kijowie

Jak poinformował Daniel Langenkamp, do Kijowa wróci niewielka liczba amerykańskich dyplomatów. Zaznaczył, że operacje konsularne nie zostaną natychmiast wznowione, a Departament Stanu nadal nie udziela porad dotyczących podróży po całej Ukrainie.

Ambasada Stanów Zjednoczonych wznowiła pracę w Kijowie

Powrót części personelu do Lwowa i przygotowania do wznowienia misji dyplomatycznej w Kijowie ambasada USA zapowiedziała 27 kwietnia. Grupa amerykańskich dyplomatów z chargé d'Affaires Christiną Quinn na czele wróciła do ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie 8 maja.

Podczas wizyty w Niemczech 15 maja sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział, że administracja USA planuje "wkrótce ponownie otworzyć ambasadę w Kijowie".

Dyplomaci amerykańscy wracają do Kijowa

Ambasada USA w Kijowie została zamknięta 14 lutego. Jej pracownicy spędzili pierwsze dwa miesiące wojny w Polsce.

W połowie lutego ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie zaleciła Amerykanom przygotowanie sposobu ewakuacji z Rosji. Ostrzegała wówczas przed atakami na centra handlowe, stacje kolejowe i metro w Moskwie i Sankt Petersburgu.

"Polecamy przygotowanie planów ewakuacji. Nie należy spodziewać się pomocy ze strony władz USA" - napisano w komunikacie amerykańskiej ambasady.

Wiele krajów zachodnich, w tym Francja, Niemcy i Wielka Brytania, ponownie otworzyło swoje ambasady w Kijowie w ciągu ostatniego miesiąca po tym, jak wojska rosyjskie wycofały się z północy Ukrainy, aby skupić się na ofensywie na wschodzie kraju.