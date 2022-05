W Kongresie pokazano nagrania z UFO. "Potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego"

W posiedzeniu podkomisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów wzięli udział Scott Bray, zastępca dyrektora wywiadu marynarki wojennej oraz Ronald Moultrie, podsekretarz obrony ds. wywiadu i bezpieczeństwa. Jak zwraca uwagę agencja Reutera, to pierwsze publiczne wysłuchanie na temat "niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych" (UAP lub UFO) w Kongresie od pół wieku. Posiedzenie komisji miało miejsce około 11 miesięcy po publikacji rządowego raportu na temat 140 niezidentyfikowanych obiektów, które amerykańscy piloci wojskowi zaobserwowali od 2004 roku.

O UFO w Kongresie. "Nic nie wskazuje, że to coś pozaziemskiego"

Scott Bray poinformował, że liczba UAP, skatalogowanych przez nowo utworzoną grupę zadaniową Pentagonu wzrosła, do 400. Urzędnicy przyznali, że analitycy ds. wywiadu i obronności nie byli w stanie wykluczyć pozaziemskiego pochodzenia zjawisk, ale nie można też tego w żaden sposób potwierdzić. - Nie mamy żadnych materiałów, nie zauważyliśmy w grupie zadaniowej żadnych emanacji, które wskazywałyby, że to coś pozaziemskiego - powiedział cytowany przez Reutera Bray.

Bray i Moultrie zapewnili kongresmenów, że Pentagon będzie kontynuował badania. Sprawa, wbrew pozorom, jest poważna, o czym mówił podsekretarz obrony ds. wywiadu i bezpieczeństwa. - Wiemy, że nasi piloci napotykali niezidentyfikowane zjawiska powietrzne, a ponieważ stanowią one potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i ogólne zagrożenie, dokładamy wszelkich starań, aby ustalić ich pochodzenie - mówił Ronald Moultrie.

- Niezidentyfikowane zjawiska powietrzne stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. I muszą być traktowane w ten sposób - mówił z kolei André Carson z Partii Demokratycznej.

W trakcie posiedzenia Bray pokazał dwa nagrania, na których widać niezidentyfikowane obiekty.

Nowoczesne technologie Rosji lub Chin?

Na pierwszym nagraniu widać poruszający się z bardzo dużą prędkością kulisty, lśniący obiekt, widziany przez okno samolotu wojskowego. Na drugim wideo uwieczniono obiekty o kształcie zbliżonym do trójkąta, które zaobserwowano poprzez gogle noktowizyjne.

Bray tłumaczył, że niektóre z zaobserwowanych zjawisk pozostają niewyjaśnione z powodu braku odpowiednich danych. Ale, jak tłumaczył, "istnieje garstka przypadków, w których mamy więcej danych i nasza analiza nie była w stanie w pełni przedstawić obrazu tego, co się wydarzyło".

- Jesteśmy otwarci na wszelkie hipotezy. Jesteśmy otwarci na wszelkie wnioski, z jakimi możemy się zetknąć - powiedział Moultrie.

Jak relacjonuje CNN, podczas wysłuchania panowała ponadpartyjna zgoda, że kwestię UFO należy traktować z powagą, a nie traktować z góry jako science-fiction. Republikanin Rick Crawford ocenił, że "u podstaw UAP leżą ważne kwestie". - Środowisko wywiadowcze ma poważny obowiązek wobec naszych podatników, aby uniemożliwić potencjalnym przeciwnikom, takim jak Chiny i Rosja, zaskoczyć nas nieoczekiwanymi nowymi technologiami - mówił.

CNN, odnosząc się do ubiegłorocznego raportu na temat UAP, zwraca uwagę, że nie znaleziono dowodów, by zjawiska świadczyły o znacznym postępie technologicznym Rosji lub Chin. Nie jest to jednak - według amerykańskich urzędników - wykluczone.