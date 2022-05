Rosjanie boją się czołgów z Polski - przechwycono rozmowę żołnierzy. "Chłopaki czytali w wiadomościach"

We wtorek na stronie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy pojawiło się nowe nagranie przechwyconych rozmów rosyjskich żołnierzy. Wynika z nich, że Rosjanie obawiają się dostaw nowej borni do Ukrainy, a nawet zazdroszczą im bardziej nowoczesnych maszyn.

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze zazdroszczą wojskom ukraińskim

Z przechwyconej rozmowy wynika, że Rosyjscy żołnierze zazdroszczą zwłaszcza tureckich dronów Bayraktar, które dzięki swojej skuteczności zdobyły ogromną popularność w Ukrainie. Doczekały się nawet piosenki.

- Gdybyśmy mieli takie drony, rzecz wyglądałaby zupełnie inaczej - mówi żołnierz do swojego kolegi. W tej samej rozmowie mężczyzna szydzi też z wyposażenia rosyjskiej armii. Zdradzza, że w posiadaniu jego oddziału znajdują się zwykłe drony przesłane przez "sponsorów".

Rosjanie dostają zdjęcia. "80 proc. z nich mówi, że przyjadą nas zabić"

- Rolnicy dla nas zbierają pieniądze, dzieci w szkołach zbierają, żebyśmy zwykłe drony mogli kupić. Jednemu naszemu chrzestna przysłała drona - mówi rosyjski żołnierz. Następnie przyznał, że wojskowi starają się śledzić informacje na temat dostaw broni z Zachodu dla ukraińskich Sił Zbrojnych.

- Chłopaki czytali w wiadomościach, że Polacy dostarczyli im czy to 2000, czy 200 czołgów. (...) No, to już w ogóle będzie... - komentuje w nagraniu. Do tego ostatniego zdania odniosła się także Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. "Zapewne nie czytali jeszcze o dostawach haubic i ustawie Lend-Lease. Przed nimi jeszcze wiele odkryć. Nie tylko w wiadomościach, ale i na polu walki" - napisała SBU w opisie nagrania.

