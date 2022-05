Władimir Putin na kolejnym nagraniu - tym razem uwagę zwracają dziwne podrygi nóg [WIDEO]

W mediach społecznościowych uwagę zwraca nagranie z ostatniego spotkania Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym na Kremlu. Widać na nim Władimira Putina podczas rozmów z prezydentem Tadżykistanu, Emomalim Rahmonem. Zachowanie prezydenta Rosji przykuwa uwagę, ponieważ na zarejestrowanym materiale widać niespokojne ruchy nóg Putina.

Niespokojne nogi Władimira Putina. Dziennikarze analizują ostatnie nagranie z Kremla

Na nagraniu Władimir Putin intensywnie kręci stopami i podryguje jedną z nóg. Zachowanie polityka przykuło też uwagę jego gościa, który w pewnym momencie patrzy się w dół. Dziennikarze "Daily Mail" pokazali to wideo lekarzom, którzy przyznali, że tak zwany zespół niespokojnych nóg może być oznaką choroby Parkinsona. Jest to jedno ze schorzeń, które obok nowotworu wymienia się w pogłoskach o stanie zdrowia prezydenta Rosji.

Na wcześniejszych nagraniach również widać dziwne ułożenia i ruchy nóg Putina - jak to miało miejsce chociażby podczas spotkania z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu.

Brytyjscy dziennikarze przypomnieli też zdjęcia z wizyty Alaksandra Łukaszenki na początku 2022 roku. W rozmowie z przywódcą Białorusi Putin również wykonuje dziwne podrygi jedną stopą, a dodatkowo mocno trzyma się podłokietnika krzesła. Z kolei jego lewe ramię zaczyna w pewnym momencie drżeć. Putin dziwnie zachowywał się też przed spotkaniem - na poniższym nagraniu widać dziwne drganie prawej dłoni oraz niestabilny chód.

Do tej pory jednak większą uwagę zwracano na dłonie prezydenta Rosji. Zwłaszcza lewa ręka wykonuje, według obserwatorów, dziwne ruchy. Putin próbuje zakryć drgania ręki drugą dłonią lub kurczowo trzyma się wówczas stołu czy mównicy - najprawdopodobniej właśnie po to, by ukryć mimowolne ruchy ręki.

W Dniu Zwycięstwa w Moskwie Putin nie tylko zakrywał lewą rękę, ale też obserwował paradę przykryty kocem. Jak zauważają zagraniczni dziennikarze, dodatkowe okrycie nie było stosowane przez znaczenie starszych od Putina kombatantów, którzy znaleźli się na trybunie honorowej obok prezydenta.

Prof. Konrad Rejdak w rozmowie w TVN24 zauważył ostatnio, że u Władimira Putina nie widać typowych objawów choroby Parkinsona. Nie wyklucza jednak choroby. - Obecne u niego objawy i zmiany zachowania przypisałbym efektom polekowym lub też wtórnym zaburzeniom na tle jakiejś choroby zasadniczej, która jest skrzętnie ukrywana - wyjaśniał na antenie.