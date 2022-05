- Boją się tego symbolu, ponieważ czerwona flaga Zwycięstwa przypomina im o wielkości naszego narodu i o naszym Wielkim Zwycięstwie - cytuje polityka Jednej Rosji agencja RIA Novosti.

REKLAMA

Szeremet przyznaje, że jest dumny z rosyjskiej flagi, ale - jak podkreślił - "na obecnym etapie Rosji Sztandar Zwycięstwa jest ważniejszy niż kiedykolwiek jako symbol odradzającego się supermocarstwa." - Rodacy walczyli pod tym sztandarem w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, a teraz Siły Zbrojne Rosji walczą z neonazistami w Ukrainie - mówi deputowany.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Rosja chce powrotu do symboli z czasów ZSRR

To nie pierwsza taka inicjatywa w Moskwie, Wcześniej partia komunistyczna zaproponowała zastąpienie flagi rosyjskiej flagą ZSRR. Wnioskodawcy powoływali się na konieczność zapewnienia Rosji zasady sukcesji Związku Sowieckiego na jej terytorium. Zgodnie z dokumentem, dzięki uchwaleniu tej ustawy, możliwe będzie wyeliminowanie istniejącej luki historycznej i prób niejednoznacznej interpretacji przepisów.

Przypomnijmy, że Moskwa od początku inwazji na Ukrainę powtarza, że dąży do "demilitaryzacji oraz denazyfikacji Ukrainy". Władimir Putin wielokrotnie kierował wobec władz Ukrainy fałszywe oskarżenia i nazywał ukraińskich polityków "neonazistami", którzy przejęli władzę oraz "juntą, która działa przeciwko narodowi". Kilkadziesiąt godzin przed inwazją 24 lutego br. oskarżał Kijów i jemu przypisywał odpowiedzialność za krew przelaną podczas działań zbrojnych.

Zobacz wideo "Czy gdybym podpalił się na Placu Czerwonym, to by coś dało?". Młodzi Rosjanie zdruzgotani polityką Putina

Sztandar Zwycięstwa w Melitopolu

Argumenty Władimira Putina przyjmują walczący na froncie i wykonujący rozkazy żołnierze. Na początku maja umieścili replikę Sztandaru Zwycięstwa w Melitopolu. Miasto, położone w południowo-wschodniej części Ukrainy, w obwodzie zaporoskim, jest pod kontrolą jednostek armii rosyjskiej od początku inwazji.

Sztandar Zwycięstwa to jeden z symboli ZSRR, Żołnierze Armii Czerwonej zawiesili go na dachu Reichstagu w Berlinie 30 kwietnia 1945 r. Gmach ten był głównym celem militarnym Sowietów - postrzegali go jako jeden z kluczowych symboli nazistowskiego reżimu.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>