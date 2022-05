Kanada nie wpuści do siebie Putina i jego popleczników. Ok. 1000 osób ma zostać objętych zakazem wjazdu

"Atak reżimu Putina na Ukrainę to wojna z demokracją, prawami człowieka i prawem Ukraińców do wyboru własnej przyszłości. Niezależnie od tego, czy będzie to wsparcie militarne, polityczne czy gospodarcze, Kanada będzie nadal wspierać Ukrainę w potrzebie i pociągać Rosję do odpowiedzialności" - przekazała w komunikacie Kanadyjska Agencja Służb Granicznych.

Jak dodano, głównym elementem tej reakcji są sankcje gospodarcze. Kanadyjski rząd ma wzmocnić te środki poprzez rozszerzenie zakazu wjazdu do Kanady dla Rosjan objętych sankcjami oraz towarzyszących im członków rodzin.

"Zmiany te umożliwią Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych (CBSA) odmowę wjazdu i wydalenie osób objętych sankcjami, a urzędnikom ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady na odmowę wydania wizy" - czytamy w komunikacie.

Kanada. Zakaz wjazdu dla osób objętych sankcjami

Oznacza to, że zmiany będą dotyczyć ok. 1000 osób z Rosji, Ukrainy i Białorusi objętych do tej pory przez Kanadę sankcjami, w tym prezydenta Rosji Władimira Putina, ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, rosyjskiego szefa MSZ Siergieja Ławrowa i ministra sprawiedliwości Konstantina Czujczenkę.

- W obliczu brutalnego ataku reżimu Putina Kanada staje po stronie Ukrainy. Zakaz wjazdu do naszego kraju bliskim współpracownikom i kluczowym zwolennikom reżimu Putina, w tym osobom odpowiedzialnym za tę niesprowokowaną agresję, jest jednym z wielu sposobów, w jakie pociągamy Rosję do odpowiedzialności za jej zbrodnie - komentuje kanadyjski minister bezpieczeństwa publicznego Marco E.L. Mendicino.

- Będziemy nadal wyczerpywać wszystkie możliwe opcje, aby podtrzymać wolność i demokrację, pociągać Rosję do odpowiedzialności i wspierać Ukrainę - zaznacza członek rządu.

