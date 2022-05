Rosjanie "dokręcają śrubę" za nielojalność Mariupola. Kontrolę nad miastem przejmą Czeczeni

Mariupol został niemal całkowicie znaczony przez rosyjskie wojsko. Obecnie w mieście nie ma wody, gazu ani energii, a mieszkańcy nie mają dostępu do jedzenia, leków oraz innych niezbędnych do przeżycia produktów. Mer miasta twierdzi, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło w Mariupolu ok. 20 tys. cywilów. W tej chwili w zniszczonym mieście ma przebywać 100 tys. mieszkańców.

Mariupol przejmą Czeczeni? "Tak Rosjanie chcą zachować zbuntowane miasto"

Rosyjskie władze mogą przekazać kontrolę nad Mariupolem siłom bezpieczeństwa kontrolowanym przez czeczeńskiego przywódcę Ramzana Kadyrowa. "Dziś w Mariupolu była 'wysoka' delegacja z Czeczenii. Podobno 'kadyrowcy' mogą przejąć miasto. Od nich w większości będą pochodzić siły bezpieczeństwa. Tak Rosjanie chcą zachować zbuntowane miasto. Tym, że miejscowi nie przybyli na uroczystość 9 maja [Dzień Zwycięstwa-red.], tylko potwierdzili maksymalną nielojalność wobec władzy okupacyjnej" - poinformowała Rada Miejska cytowana przez Ukrinform. Rosjanie mają "dokręcać śrubę" z powodu nielojalności mieszkańców Mariupola. Już teraz mężczyźni są masowo zatrzymywani i osadzani w obozach filtracyjnych.

Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy od początku wojny pokazał się z żoną

Dzień Zwycięstwa w Mariupolu

Rosjanie urządzili 9 maja w Mariupolu "taniec na kościach i krwi" - powiedział mer miasta Wadym Bojczenko. Rosyjscy okupanci zorganizowali pochód z okazji rosyjskiego "dnia zwycięstwa" 9 maja. Rosjanie rozwinęli 300-metrową wstęgę świętego Jerzego i przemaszerowali z placu Nachimowa na plac Wojowników Wyzwolenia. Uczestnicy pochodu mieli przyczepione do ubrań litery "Z" - symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Ukraina. Doradca szefa MSW zapowiada kontratak na wszystkich frontach

- Na tych ulicach przed kilkoma dniami leżeli zabici przez Rosjan mieszkańcy Mariupola - zaznaczył mer Wadym Bojczenko. - Słyszeliśmy okrzyki radości 'hura!'. Czy oni cieszyli się z zabicia dwudziestu tysięcy mieszkańców Mariupola? Ze zrujnowania miasta, ze zgładzenia kobiet i dzieci w teatrze dramatycznym? To teatr absurdu, to zwycięstwo nad życiem, nad rozwojem, które zorganizowało okupacyjne rosyjskie wojsko - dodał Wadym Bojczenko.

