Zełenski: 500 tys. Ukraińców deportowanych do Rosji. Część jest w obozach wzorowanych na nazistowskich

Podczas odbywającego się we wtorek 17 maja Festiwalu Filmowym w Cannes do zgromadzonych przemówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwrócił uwagę na to, że tysiące Ukraińców zostały przymusowo wywiezione Rosji. Przebywają tam - jak opisał - "w obozach wzorowanych na nazistowskich".

