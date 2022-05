Kolejny "sukces" Putina. Neutralna Szwajcaria rozważa zbliżenie się do NATO. "Mogą nastąpić zmiany"

Zobacz wideo "Czy gdybym podpalił się na Placu Czerwonym, to by coś dało?". Młodzi Rosjanie zdruzgotani polityką Putina

Rosyjski atak na suwerenną Ukrainę i destabilizacja na arenie międzynarodowej wywołały zaniepokojenie wśród państw, które dotychczas prowadziły politykę neutralności. We wtorek przedstawiciele Finlandii i Szwecji podpisali wniosek o przystąpienie do NATO.

Jak poinformowała szwedzka premierka Magdalena Andersson na wspólnej konferencji prasowej z fińskim prezydentem Sauli Niinistö, obydwa kraje "zgodziły się przejść cały ten proces ręka w rękę", dlatego w środę 18 maja wspólnie przekażą formalny wniosek o wstąpienie w szeregi Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Finlandia i Szwecja "ręka w rękę" zgłoszą akcesję do NATO

"Ostatecznie mogą nastąpić zmiany w sposobie interpretacji neutralności"

Reuters podaje, że jest jeszcze jeden kraj, którego "legendarny neutralny status" przechodzi teraz ciężką próbę. Chodzi o Szwajcarię, która również, zaniepokojona działaniami Rosji, rozważa zbliżenie się do NATO. Miałoby to obejmować wspólne ćwiczenia wojskowe z krajami Sojuszu oraz przekazywanie amunicji państwom sojuszniczym, które wcześniej same przekazały ją np. Ukrainie - podaje Reuters, powołując się na szefową polityki bezpieczeństwa w szwajcarskim resorcie obrony. Agencja podkreśla, iż wcześniej nie informowano o szczegółach omawianych w rządzie możliwości związanych z polityką bezpieczeństwa

- Ostatecznie mogą nastąpić zmiany w sposobie interpretacji neutralności - powiedziała Paelvi Pulli z Ministerstwa Obrony. Reuters zauważa, że podczas wizyty w Waszyngtonie w tym tygodniu ministerka obrony Szwajcarii Viola Amherd zaznaczyła, że jej kraj powinien ściślej współpracować z sojuszem wojskowym pod przywództwem USA, ale do niego nie dołączać.

Paelvi Pulli dodała, że "neutralność, która trzymała Szwajcarię z dala od obu wojen światowych, nie była celem samym w sobie, lecz miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa Szwajcarii". Szefowa polityki bezpieczeństwa podkreśliła, ze inne opcje obejmują regularne spotkania dowódców i polityków wysokiego szczebla ze Szwajcarii i NATO.

