Finlandia i Szwecja "ręka w rękę" zgłoszą akcesję do NATO

Wojna w Ukrainie doprowadziła do chęci zmian w strukturach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Przedstawiciele Finlandii i Szwecji zaniepokojeni rosyjską agresją we wtorek 17 maja podpisali wniosek o przystąpienie do NATO. Jak poinformowała szwedzka premierka Magdalena Andersson na wspólnej konferencji prasowej z fińskim prezydentem Sauli Niinistö w Sztokholmie, obydwa kraje "zgodziły się przejść cały ten proces ręka w rękę", dlatego w środę 18 maja wspólnie przekażą formalny wniosek o wstąpienie w szeregi sojuszu - podaje "The Guardian".

Finlandia i Szwecja w czwartek omówią warunki wstąpienia do NATO

Informacja pojawiła się po tym, jak Biały Dom przekazał, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotka się w czwartek 19 maja z Sauli Niinistö i Magdaleną Andersson. Przywódcy mają omówić warunki wstąpienia do NATO, wzmocnienie partnerstwa w kwestiach globalnych czy wsparcie dla Ukrainy. Premierka Szwecji powiedziała, że wspólny wniosek odzwierciedla brutalny wpływ "nielegalnej wojny Rosji" na wspólną historię, tradycje, wartości i kulturę Ukrainy i nordyckich sąsiadów. - W ostatnich miesiącach stało się również jasne, że bezpieczeństwo Szwecji i Finlandii jest ściśle powiązane - dodała. Ponadto stwierdziła, że kraje mogą przyczynić się do bezpieczeństwa w północnej części Europy.

Szwecja podpisała wniosek o członkostwo w NATO. "Historyczna chwila"

Finlandia i Szwecja w NATO? Turcja na "nie"

Władimir Putin zapowiedział, że rozbudowa infrastruktury militarnej na terytorium Szwecji i Finlandii spotka się z reakcją ze strony Kremla. Warto podkreślić, że aby kraje stały się częścią NATO, wniosek o przystąpienie musi być ratyfikowany przez wszystkie kraje członkowskie, a obiekcje z ich kandydaturą zgłosiła Turcja. Ankara postawiła między innymi warunek wydania 33 osób powiązanych z kurdyjskimi bojownikami i opozycjonistą Fethullahem Gulenem. Szwecja i Finlandia nie zgodziły się na tureckie żądania. W tej sprawie w środę 18 maja w Nowym Jorku ma się odbyć spotkanie szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych Antony’ego Blinkena i Turcji Mevlüta Çavusoglu.

Dlaczego Turcja stawia się ws. poszerzenia NATO? W tle sprawa myśliwców

