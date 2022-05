Przechwycona rozmowa rosyjskiego żołnierza: "Rozwalaliśmy domy w p**** z czołgów, BTR-ów"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała we wtorek kolejną przechwyconą rozmowę rosyjskiego żołnierza. Mężczyzna relacjonuje w niej swojemu ojcu działania armii w obwodzie charkowskim - podaje Ukraińska Prawda.

- Dzisiaj tak nieźle popracowaliśmy, wieś otoczyliśmy z trzech stron i nap**********. Po prostu rozwalaliśmy domy w p****, strzelaliśmy w domy, samochody. Wszystko rozp*********** - z czołgów, BTR-ów (transporterów opancerzonych - przyp. red) - mówi.

Jak podaje TVN24, w dalszej części rozmowy rosyjski żołnierz mówi, że jego jednostka wzięła dwóch jeńców, zabrała im broń AK-47 i karabin, a jednemu odcięła ucho. Na pytanie ojca "dlaczego" odpowiada, że jeniec "nie chciał mówić".

- Dobrze, że mu kulki w łeb nie puściliśmy, albo nie poćwiartowaliśmy BTR-em - dodaje. Dodaje także, że żołnierze mogliby "zrobić z jeńca durszlaczek" albo odrąbać mu palec.

Rosyjski żołnierz przyznaje, że jedzenie jest odbierane miejscowym, bo przecież i tak nie będą "się stawiać". - W razie czego mamy karabiny, czołg - dodaje. Zapytany przez ojca, czy można postępować w ten sposób, odpowiada krótko: "Tak trzeba".

Śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego przybyli do Ukrainy

Czterdziestu dwóch śledczych Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) rozpoczęło w poniedziałek w Ukrainie śledztwo w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych. To największa liczba śledczych, którzy kiedykolwiek zostali wysłani do jakiegokolwiek kraju. Informację o rozpoczęciu śledztwa potwierdziła Prokurator Generalny Ukrainy Iryna Wenediktowa.

Międzynarodowy Trybunał Karny wysyła misję do Ukrainy

Iryna Wenediktowa powiedziała, że śledztwo MTK będzie niezależne od ukraińskiego. - Śledczy MTK działają zgodnie z zasadą komplementarności. Oznacza to, że wszystko, czego my nie możemy zrobić, zrobią oni. Nie prowadzą i nie będą badać przestępstw, które krajowy wymiar sprawiedliwości może i powinien badać. Zajmują się poważniejszymi zbrodniami. Oczywiście mogą zbudować łańcuch dowodów prowadzący od przeciętnego żołnierza do niektórych dowódców - powiedziała.

Prokurator Generalna Ukrainy zwróciła uwagę, że procedura międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości jest długa, ale wojna na Ukrainie jest wyzwaniem dla całego świata, więc strona ukraińska liczy na przyspieszenie tego procesu.