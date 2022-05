Rosja. Duma chce zakazu wymiany obrońców Mariupola na rosyjskich żołnierzy

Anatolij Wasserman, cytowany przez ukraiński serwis Fokus, określił obrońców Mariupola "nazistowskimi zbrodniarzami" i rzucał oskarżeniami m.in. o zabijanie cywilów. Mer tego miasta ostrzegał już wcześniej, że rosyjskie wojsko próbuje przekupywać mieszkańców, by rozpowszechniali podobne informacje. Pisaliśmy o tym w poniższym tekście.

Rosjanie chcą zrzucić z siebie winę za zbrodnie w Mariupolu

- Wymiana przynajmniej jednego z tych przestępców sprawi, że Zachód ogłosi kolejny sukces Ukrainy. Uważam za konieczne uchwalenie prawa zakazującego wymiany któregokolwiek z tych nazistowskich zbrodniarzy - zaczynając od tych, którzy bezpośrednio uczestniczyli w zabijaniu ludności cywilnej, a kończąc na tych, którzy po prostu zrobili sobie faszystowskie tatuaże - stwierdził Wasserman na wtorkowym posiedzeniu Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu.

Mariupol. Rosjanie "naprawiają" miasto tak, że woda wymywa ciała z grobów

Rosja. Szef Dumy Państwowej chciałby postawić obrońców Mariupola przed sądem

Inicjatywę Wassermana poparł przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin. - [Obrońcy Mariupola - red.] są zbrodniarzami wojennymi i musimy zrobić wszystko, by postawić ich przed sądem - przekonywał. Natychmiast zwrócił się do komisji obrony i bezpieczeństwa o przygotowanie odpowiedniego projektu.

Rosyjska Prokuratura Generalna złożyła natomiast wniosek o uznanie pułku Azow za organizację terrorystyczną i zakazanie jej działalności w Federacji Rosyjskiej. Sąd Najwyższy Rosji będzie obradował w tej sprawie 26 maja.

Nowe doniesienia ws. Azowstalu. Azow: Obrońcy Mariupola wykonali rozkaz

Wojna w Ukrainie. Trwa ewakuacja żołnierzy z Azowstalu

Tymczasem w Mariupolu wciąż trwa ewakuacja ukraińskich żołnierzy z zakładów Azowstal. Wicepremierka Ukrainy Iryna Wereszczuk poinformowała, że minionej nocy z fabryki wywieziono ponad 260 ukraińskich wojskowych, z których 53 ciężko rannych trafiło do placówki medycznej Nowoazowsku. Mają oni być wymienieni na rosyjskich jeńców.

Z kolei wiceministerka obrony Hanna Malar dodała: - Kolejne 211 osób przewieziono korytarzem humanitarnym do Ołenywki. W celu zapewnienia im powrotu do domu zostanie przeprowadzona procedura wymiany. Jeśli chodzi o obrońców, którzy pozostają na terytorium Azowstalu, to są prowadzone wspólne wysiłki w celu ich uratowania.

Zobacz wideo Rosjanie atakują Azowstal (5 maja)

Sztab generalny ukraińskiej armii oświadczył, że garnizon kombinatu Azowstal wykonał swoje zadania. Utrzymywanie pozycji w Azowstalu nie pozwoliło Rosjanom przerzucić na inne kierunki zgrupowania, liczącego do 20 tys. żołnierzy. Tym samym uniemożliwiło realizację planu szybkiego zajęcia Zaporoża.

***

